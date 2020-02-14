沉迷《Fortnite》無法自拔？心理學家推薦玩Zelda:BOTW以毒攻毒？

玩競技遊戲時，玩家幾乎要時時刻刻保持專注與警覺，集中精神來面對敵人的來襲，只要有任何的疏忽都有可能造成遊戲的落敗。而競技遊戲的本質「與其他玩家競爭」往往也會讓人將勝負看得相當重要，要是贏了就想保持氣勢一路贏下去；只要是輸了，就會想要再來一場好扳回一城，以至於不論輸贏都會陷入一場接著一場的循環之中。

過去曾有報導指出，加拿大蒙特婁的律師事務所對《要塞英雄（Fortnite）》提出集體訴訟，表示這款遊戲在設計過程中聘用了心理學家，盡可能使玩家對此上癮，但卻未向使用者告知遊戲成癮風險。甚至也有家長表示，要是知道《要塞英雄》會讓孩子如此上癮，當初就不會讓他們開始玩這款遊戲。

加拿大蒙特婁的律師事務所對《要塞英雄（Fortnite）》提出集體訴訟，表示這款遊戲在設計過程中聘用了心理學家，盡可能使玩家對此上癮，但卻未向使用者告知遊戲成癮風險。（Fortnite官方圖片）

法國心理學家Michaël Stora近期透過Konbini表示，這兩年內收到許多家長向他反應孩子沉浸在《要塞英雄》世界中無法自拔。對此，Michaël Stora認為，與其直接「剝奪」孩子們玩遊戲的權利，不如選擇使用其他的遊戲來「替代」，像是遊玩《薩爾達傳說：曠野之息（ The Legend of Zelda: Breath of the Wild）》。

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Michaël Stora指出相較於《要塞英雄》令人緊張的遊戲機制（大逃殺）以及相互廝殺的競爭感，《薩爾達傳說：曠野之息》的開放世界能夠讓玩家隨心所欲的自由探索，不僅可以根據自己的意志決定下一步要往哪裡前進，更能夠使玩家放慢腳步思考並提供一個靜思的空間。

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其實遊玩競技遊戲經常會因為長時間保持在高強度的競爭之下，進而產生疲勞感、負面情緒，接著引發一連串的負面效應。就像是文章開頭所說的，不少玩家輸了遊戲就想要打到贏為止，當然電競選手更有可能遇到這樣的困境。

曾擔任電競戰隊的心理師也和我們分享過，這時通常會建議選手先遠離「競技遊戲」，選擇一些小遊戲來達到轉換情境及調節心情的目的。如果是一般玩家想要轉換心情，除了換個遊戲玩，離開電腦前吃個東西、出去走走或許也是個不錯的方式！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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