沉迷《Fortnite》無法自拔？心理學家推薦玩Zelda:BOTW以毒攻毒？

玩競技遊戲時,玩家幾乎要時時刻刻保持專注與警覺,集中精神來面對敵人的來襲,只要有任何的疏忽都有可能造成遊戲的落敗。而競技遊戲的本質「與其他玩家競爭」往往也會讓人將勝負看得相當重要,要是贏了就想保持氣勢一路贏下去;只要是輸了,就會想要再來一場好扳回一城,以至於不論輸贏都會陷入一場接著一場的循環之中。

過去曾有報導指出,加拿大蒙特婁的律師事務所對《要塞英雄(Fortnite)》提出集體訴訟,表示這款遊戲在設計過程中聘用了心理學家,盡可能使玩家對此上癮,但卻未向使用者告知遊戲成癮風險。甚至也有家長表示,要是知道《要塞英雄》會讓孩子如此上癮,當初就不會讓他們開始玩這款遊戲。

法國心理學家Michaël Stora近期透過Konbini表示,這兩年內收到許多家長向他反應孩子沉浸在《要塞英雄》世界中無法自拔。對此,Michaël Stora認為,與其直接「剝奪」孩子們玩遊戲的權利,不如選擇使用其他的遊戲來「替代」,像是遊玩《薩爾達傳說:曠野之息( The Legend of Zelda: Breath of the Wild)》。

Michaël Stora指出相較於《要塞英雄》令人緊張的遊戲機制(大逃殺)以及相互廝殺的競爭感,《薩爾達傳說:曠野之息》的開放世界能夠讓玩家隨心所欲的自由探索,不僅可以根據自己的意志決定下一步要往哪裡前進,更能夠使玩家放慢腳步思考並提供一個靜思的空間。

其實遊玩競技遊戲經常會因為長時間保持在高強度的競爭之下,進而產生疲勞感、負面情緒,接著引發一連串的負面效應。就像是文章開頭所說的,不少玩家輸了遊戲就想要打到贏為止,當然電競選手更有可能遇到這樣的困境。

曾擔任電競戰隊的心理師也和我們分享過,這時通常會建議選手先遠離「競技遊戲」,選擇一些小遊戲來達到轉換情境及調節心情的目的。如果是一般玩家想要轉換心情,除了換個遊戲玩,離開電腦前吃個東西、出去走走或許也是個不錯的方式!

