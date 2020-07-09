【動物之森】游泳潛水更新成玩家惡夢！陌生人登島可繞過圍欄偷竊

由任天堂開發的《動物森友會》系列最新續作《集合啦！動物森友會》打從今年 3 月正式於 Nintendo Switch 平台發行以來，已經成功吸引了大量的玩家投入其中，也帶來了相當優秀的評價，甚至還在上市的六週之內就創下了 1341 萬套的驚人銷售紀錄。而除了豐富的基本遊玩內容之外，開發團隊也會按時為玩家們帶來各種全新的免費更新與活動內容，不斷擴展這款遊戲的遊玩體驗。

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就在本月初《集合啦！動物森友會》帶來了全新的免費更新內容，讓玩家們可以在遊戲中穿上泳衣後下海游泳，捕捉全新加入的海洋生物，並捐贈給博物館。以目前來說，玩家們似乎都非常滿意這次的免費更新。然而，一位玩家卻在 ResetEra 論壇上分享了自己的擔憂，暗示了這個全新的更新似乎讓玩家們更加難以防範邀請陌生玩家上島之後的風險。

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玩家表示相當擔心這個全新的更新內容可能將會讓一些惡意玩家「繞過」島主在島上設置的安全措施，進入對方不允許陌生玩家前往的區域，甚至藉此偷取島上的物品。在這次更新前，玩家可以藉由圍欄等物品限制陌生玩家在登島後的行動區域，藉此保護散佈在島上的各種物品。但現在，這些玩家可以直接穿上泳衣游泳繞過這些圍欄。

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「因為這次的更新，部分有心玩家們找到了一個全新的漏洞，他們可以換上泳衣，從機場的碼頭跳入海中，然後游泳繞過島主的圍欄。在取了島上的東西後，陌生玩家可以直接按減號按鈕悄悄離開。」他在文中寫道：

這對於貿易類型的玩家來說可能會帶來一些後過，導致島主更加難以控制陌生人在登島之後的行為，或是可以探索的區域。我想任天堂應該要發布一次修正更新，讓玩家們無法從機場的碼頭上跳入海中，但在那之前，常常開島的島主們應該要更加注意光顧的陌生人。

（《動物森友會》遊戲畫面）

根據貼文者的說法，那些常常因為大頭菜價格等原因開放島嶼的玩家們，現在開始都得要更加留心登島的陌生玩家，尤其是穿上泳衣的。在這篇文章的下方，雖然有一些玩家確實都認同了他的想法，但也有一些回應希望他不要為此感到太過緊張，畢竟《集合啦！動物森友會》是一款主打休閒的遊戲。而如果想要開放陌生玩家登島的話，還是得注意一下訪客行為。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】