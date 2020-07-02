【動物之森】貍克恤衫推出官方實體版！15款全新超靚周邊即將上架

任天堂在今年 3 月底正式於全球發售招牌遊戲 IP 新作《集合啦！動物森友會》，這是該系列破天荒首度繁體中文化，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情令大多數民眾休閒時間都幾乎只能宅在家，直接導致 Switch 遊戲主機售價被炒翻天，其中擁有湖水綠和天空藍清新配色的「動物森友會主題限定機種」更是被搶到爆，不過這 3 個月以來終於得償所願玩到《集合啦！動物森友會》遊戲的玩家們，現在可能又會對任天堂官方全新周邊商品給擄獲了。

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說起《集合啦！動物森友會》電玩中最霸氣的那個男人，莫過於就是誘拐所有玩家前進開創自己無人島的大老闆「貍克」！這一次《動物森友會》主打出島嶼渡假風，因此在形象照上貍克就換上了充滿夏季風情的夏威夷襯衫。打從一開島起頭，所有玩家就可以看見穿著襯衫的貍克總是悠閒在帳篷裡喝著啤酒，隨著玩家的「金援貢獻」，貍克則開始入住豪華的辦公室並瘋狂要求玩家貸款，還自行雇用了一個每天廣播都在自言自語講私事的小秘書西施惠。

如果你也對貍克又愛又恨，那麼你很有可能會忍不住對下面任天堂全新的《動物森友會》周邊商品非常感興趣！官方曝光了下面多達 15 樣的《動物森友會》全新商品，可以看見不只電玩中貍克身上那一件襯衫被實體化，還有帽子、碗盤配件可以選擇，讓你的三次元生活中也有滿滿的動森！

▼那麼「貍克襯衫」一件要多少錢才能買到呢？以下我們就幫大家透過編號整理出官方售價！

以上商品發售日期尚未公布，但之後就會於線上商店和東京實體旗艦店 「Nintendo TOKYO」上架販售，別忘了這周任天堂還要對《動物森友會》進行全新免費更新。

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