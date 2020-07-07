動物之森︱阿獺勒索帆立貝回贈至理名言　即睇金句有幾真實又黑暗

自 7 月 3 日更新後，《集合啦！動物森友會》（動物之森）出現了充滿個性的新 NPC ─ 阿獺，不但會直接要（勒）求（索）你手上剛取得的帆立貝，還會好心的贈送回（施）禮（捨）給你，最後附帶一句至理名言，讓島主們無言以對又不得不認同，不少島主們都忍不住在網路上分享阿獺的的幹話名言語錄，你今天收到的至理名言是什麼呢？以下就來介紹特別讓人有感觸的幾則，部分圖片取自PTT網友分享圖片。

▼▼▼點擊即睇金句王阿獺有咩名言！▼▼▼

「年輕時犯錯是相當值得的」

「淚濕的枕頭是青春的味道」

「快要被趕出去的時候，就報稱自己是新聞記者」

「認清與理想之間的差異，就是愛」

「『去念書！』這句話不是想罵自己的孩子，而是想罵當時還是孩子的自己」

「嫉妒也是戀愛的一種形式」

「聊天就是把這邊聽到的事情說給那邊聽的遊戲」

「一次花一萬元需要勇氣，但花十次一千元卻很容易」

「同樣內心有愧疚的人，彼此能締結堅固的羈絆」

「戀愛就是向對方暴露自己最大的缺點」

除了像上面充滿人生哲理的名言以外，阿獺有時也會說出社會中不得不認同的隱性規格，這些都是在生活中與人相處的小技巧，與其說是至理名言，不如說是阿獺教你如何做人！▼▼▼

「說話時可以不用負責，但說完後，也許會有慘痛的代價」

「沒有所謂最恐怖的事，也沒有所謂最開心的事」

「昨日的敵人是今日的朋友，但明天還會不會是朋友，就不得而知了」

「人們常常為了填補缺口，自己挖了更大的缺口」

「若是已經在那裡的話，繼續放在那裡是最好的」

「若是一直打出頭鳥的話，自己的槍也會在不知不覺間變成廢物」

「有些人的舌頭像鑽子一樣會鑽入人心」

「把睡著的人叫醒再給他吃安眠藥，這種行為不是『親切』」

「大聲雖然聽得比較清楚，但不代表是對的」

「權利比才能更加至上」

「敵人既不是從外星攻打過來的，也不是遠渡重洋來的，而是在你身邊的人」

「說謊是成為大人的開端」

「自由就是拆去框架後，什麼也做不了」

「『我只告訴你』這句話，就是我不只告訴你，還會告訴他」