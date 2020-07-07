動物之森︱阿獺勒索帆立貝回贈至理名言　即睇金句有幾真實又黑暗

自 7 月 3 日更新後，《集合啦！動物森友會》（動物之森）出現了充滿個性的新 NPC ─ 阿獺，不但會直接要（勒）求（索）你手上剛取得的帆立貝，還會好心的贈送回（施）禮（捨）給你，最後附帶一句至理名言，讓島主們無言以對又不得不認同，不少島主們都忍不住在網路上分享阿獺的的幹話名言語錄，你今天收到的至理名言是什麼呢？以下就來介紹特別讓人有感觸的幾則，部分圖片取自PTT網友分享圖片。
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「戀愛就是向對方暴露自己最大的缺點」
「同樣內心有愧疚的人，彼此能締結堅固的羈絆」
「一次花一萬元需要勇氣，但花十次一千元卻很容易」
「聊天就是把這邊聽到的事情說給那邊聽的遊戲」
「嫉妒也是戀愛的一種形式」
「『去念書！』這句話不是想罵自己的孩子，而是想罵當時還是孩子的自己」
「認清與理想之間的差異，就是愛」
「快要被趕出去的時候，就報稱自己是新聞記者」
「淚濕的枕頭是青春的味道」
「年輕時犯錯是相當值得的」
除了像上面充滿人生哲理的名言以外，阿獺有時也會說出社會中不得不認同的隱性規格，這些都是在生活中與人相處的小技巧，與其說是至理名言，不如說是阿獺教你如何做人！▼▼▼
「說話時可以不用負責，但說完後，也許會有慘痛的代價」
「沒有所謂最恐怖的事，也沒有所謂最開心的事」
「昨日的敵人是今日的朋友，但明天還會不會是朋友，就不得而知了」
「人們常常為了填補缺口，自己挖了更大的缺口」
「若是已經在那裡的話，繼續放在那裡是最好的」
「若是一直打出頭鳥的話，自己的槍也會在不知不覺間變成廢物」
「有些人的舌頭像鑽子一樣會鑽入人心」
「把睡著的人叫醒再給他吃安眠藥，這種行為不是『親切』」
「大聲雖然聽得比較清楚，但不代表是對的」
「權利比才能更加至上」
「敵人既不是從外星攻打過來的，也不是遠渡重洋來的，而是在你身邊的人」
「說謊是成為大人的開端」
「自由就是拆去框架後，什麼也做不了」
「『我只告訴你』這句話，就是我不只告訴你，還會告訴他」
另外阿獺有時也會說出讓人哭笑不得的話，說他錯也不是，但完全認同好像又有哪裡怪怪的？到底是因為他的個性讓人覺得說話在嗆人，還是因為島主們自己玻璃心呢？▼▼▼
「在比賽中一次也沒贏過，也是很了不起的紀錄」
「正因為出身平凡，才能維護世界和平」
「明天的你會為今天的你感到驕傲嗎？」
「雖然只是一吹即逝的自尊，但也是相當有用的」
「只要去做就能成功的人通常什麼都不做」
「越是沒有同情心的人，越容易討厭沒有同情心的人」
「三個人湊在一起，就有一個人會被排擠」
「世界的中心是自己」
「所謂戰勝自己，就是對自己認輸」
「討厭蟑螂的理由和喜愛小狗的理由80%都是先入為主」
「笑容就是笑容，即使僵硬了」
「想要浮卻浮不起來，不如就沉下去吧」
「笑會招來幸福和肥」
「難以溝通的人和可以溝通的狗，都一樣令人難以理解」
「存不了錢的人，常常會花錢買存錢筒」
偶爾阿獺也會說出讓人無言或充滿問號的話，果然不是相同生物就沒有共通語言嗎？但有時候他又會說出充滿生活智慧的話，只能說阿獺的角色塑造得非常有個性，讓人捉摸不透又忍不住靠近。▼▼▼
「即使閉著眼吃，咖哩就是咖哩」
「所謂的『黑色的白醬』，到底是什麼顏色？」
「30公分長的海帶，站在30公尺遠的地方看，就連是不是海帶也看不出來了」
「狠下心丟了的東西，常常隔天就會要用到」
「西下的太陽會在別處升起」
「晚起床的日子偏偏睡得最好」
「笑口常開可以鍛鍊腹肌」
「沒有形體的東西，不要用手抓，而是用嘴」
「橡皮擦總是在擦完之前就不見了」
連一個 NPC 都這麼認真的設定，就可以理解為什麼《集合啦！動物森友會》這麼受玩家的喜愛，而以上分享的只是阿獺部分語錄，更多的至理名言還需等待島主們深入挖掘！你今天也遇見阿獺了嗎？收到的至理名言是什麼呢？歡迎大家一起分享幹話，也期待海外版會出現什麼不同的經典佳句！
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