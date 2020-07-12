高達系列10大型英靚帥男角公投　阿寶20名不入情何以堪

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日本網民投票選出了高達系列10大型男，我們最愛的「寶少」阿寶（阿姆羅 アムロ）竟然20名不入！

那部《高達》最強、那個駕駛員最好打，都已經是年經的討論區話題，但今次投票就比較特別，不理是否好打、是正是邪，只要型就可以上榜！一齊睇睇！

第10位 加曼 撒比（0079）

天性善良，喜歡用手指撓遺傳自母親的紫色頭髮，可惜太輕易相信人，最終被馬沙暗算，英年早逝。

第10位 加曼 撒比（0079）

第9位 麥基利斯·法里度（鐵血的孤兒）

高大金毛型男，在第2季要用阿賴耶識系統，脫去上衣駕駛高達巴耶力，一身肌肉好鬼型！年幼無依時曾當街童，因為靚仔而被帶去當童妓，真的美得「我活著就是罪」。

第9位 麥基利斯·法里度（鐵血的孤兒）

第8位 剎那．F．精英《00》

樣子帥、個子小，本身已經是很多異性喜歡的類型。第2季時高速發育，性格變得更隱重，最後在劇場版化為銀色外星生命體，仍不忘回地球見見年老的瑪麗娜公主，情深！

第8位 剎那．F．精英《00》

↓↓第7至第1名倒數榜 究竟邊個型仔過阿寶？↓↓

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（資料來源：goo ranking

同場睇：Gundam機動戰士高達歷代主角　最強駕駛員排名日本投票結果

↓↓另一個10大榜 以高達主角駕駛員技術排名↓↓

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↓↓你不可不聽的10大高達名曲↓↓

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