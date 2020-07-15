《Dragon's Dogma龍族教義》動畫版　9月17日Netflix全球同步推出

Netflix 宣布，將預定於 2020 年 9 月 17 日起，正式推出人氣動作 RPG《Dragon's Dogma 龍族教義》的動畫版在自家平台上全球同步獨佔登場！

《Dragon's Dogma 龍族教義》為日本 Capcom（卡普空）自 2012 年起陸續推出，由《惡魔獵人》開發者「小林裕幸」與「伊津野英昭」分別擔任製作人與遊戲總監，以劍與魔法為主題，系列累計出貨超過 470 萬套以上的高幻想風第三人稱視點動作 RPG 系列。

在遊戲中，描述由於深紅之龍的突然來襲，因此主角為了守護村莊挺身而出，但卻不敵龍壓倒性的強大而失敗，心臟更被龍爪所取出奪走。原本應該死亡的主角，卻因為成為被龍所選中的「覺者」而再度甦醒，並為了奪回自己的心臟而展開旅程——

而在這次由 Netflix 於之前 2019 年 3 月就公開，日本 Sublimation 負責製作的動畫版部分，將從主角「Ethan」為守護家人對抗來襲的龍，卻反而被龍奪去心臟，並以「覺者」之姿再度甦醒。為了奪回心臟，他將與名為「Hannah」的金髮女性「隨從」（Pawn）一起踏上旅程，對抗代表七大罪的怪物，隨著主角每打倒一頭怪物，自己的人性亦會隨之逐漸消逝……

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