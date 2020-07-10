十大最催淚日本動畫電影　吉卜力三齣上榜　《你的名字》排第幾？

休假日太適合宅在家追劇、看電影、看動漫等等，現今，應該追劇者居多，包含一直都很紅的韓劇、以及大陸古裝劇等等，都身受大眾喜愛，不過有些動漫不得不說，實在是好看到必須一刷再刷啊！歐美動漫網站「Watchmojo」評選了10部最感人的動畫電影，除了家喻戶曉《你的名字》之外，還有一部是網友們認為，應該沒人敢再看第二次的。

第十名：《螢火之森》

主要是在講述，迷路的少女螢無意間進入了妖怪居住的山神森林，遇見了戴著狐狸面具的少年銀。這場奇異的旅途，就此展開，他們在每年夏日聚首，又分離，然而，彼此間的羈絆卻隨著時間，一點一滴在彼此生命的時間軸上，深深地刻劃下痕跡。但是，唯一可惜的，是螢無法觸碰銀，被施加了法術的銀，被人類觸碰後，便會消失。

【第十名：螢火之森】迷路的少女螢無意間進入了妖怪居住的山神森林，遇見了戴著狐狸面具的少年銀（《螢火之森》劇照）

第九名：《STAND BY ME：多啦A夢》

這是一部紀念電影，是在紀念多啦A夢作者藤子·F·不二雄誕辰80周年的3D電影。故事內容中多啦A夢回到未來世界，與大雄分離的場景很觸動人心，真慶幸最後是Happy Ending收尾。

【第九名：STAND BY ME：多啦A夢】哆啦A夢回到未來世界，與大雄分離的場景很觸動人心（《STAND BY ME：多啦A夢》劇照）

第八名：《狼的孩子雨和雪》

這是一部浪漫愛情動畫，女大生與狼男相愛，並生下一對子女。狼男為孩子們捕食時，不小心掉落大排水溝提早走了，女大生成為了單親媽媽。故事較高潮的部分是落在孩子「雨」「雪」上，身為狼的孩子，他們必須面臨異於常人的行為，就算逐漸社會化，他們骨子裡仍然保存著一份狼的血脈及原始的本能活動。

【第八名：狼的孩子雨和雪】女大生與狼男相愛，並生下一對子女。狼男為孩子們捕食時，不小心掉落大排水溝提早走了，女大生成為了單親媽媽。（《狼的孩子雨和雪》劇照）

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+ 10 + 9 + 8

以上幾部讓你產生共鳴了呢？

之所以會產生共鳴是因為劇情中的某個情節是你有所感觸的，既然有所感觸，勢必在你的人生歷程中有留下令你印象深刻的事蹟，或許你能藉由這份共鳴，看看劇情中的角色是怎麼化解、如何面對困境， 經過思考咀嚼過後，這份經驗將輔助你面對未知的恐懼與不安。我想，這就是動漫迷人之處了吧！

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】