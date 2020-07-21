日本動漫不敵政治正確？美國Amazon下架《我妹》等多部熱門輕小說

從今年的5月開始，美國Amazon先後下架了《NO GAME NO LIFE 遊戲人生》、《我的妹妹不可能那麼可愛》等15部輕小說作品。(暫時只有美國Amazon進行下架。)

近日，出版英文版輕小說的出版社J-Novel Club表示，完全沒有接到來自亞馬遜的任何刪除了作品的通知。在得到了用戶的反映後，才知道有一部分作品已經被下架。對於這次的下架，Amazon在後來回應稱：「判斷作品是否適當的決定權在自己的平台」。

點擊即睇這次美國的Amazon下架作品：

+ 11 + 10 + 9

另一間出版社Yen Press的聲明中也表示：「（被下架的作品）沒有達到亞馬遜全球作品標準中的規定。」

Today seems like a good day to get started on No Game No Life. Let's get to it, people!



Print @righstufanime: https://t.co/iakNwXOe3Q

Digital @BOOKWALKER_GL: https://t.co/Plf9eEFGhn pic.twitter.com/aNgtISebmN — Yen Press (@yenpress) July 14, 2020

至於真正的下架原因是什麼呢？暫時美國Amazon都只有官腔形式回覆。另外，現時部分網民連署反對美國Amazon的下架。

【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】