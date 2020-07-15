動物之森一番賞8月推出！A至G賞都咁吸引　最靚周邊家品必見炒價

持續佔領話題排行的 NS 平台遊戲《集合啦！動物森友會》，竟也悄悄伸出魔爪推出一番賞。「一番賞 集合啦！動物森友會」將在 8/15 起在日本的 7-11 超商、伊藤洋華堂以及任天堂位於 PARCO 涉谷六樓的旗艦店發售，一抽是 650 日圓。起先預定是在三月下旬要開賣，經過兩次延期後，終於得以在 8/15 開賣。

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Ａ賞以帶各位玩家上島的貍克手下們的面紙盒為首（就跟你剛開始玩遊戲就是會看到他們一樣！），Ｂ賞是花紋很可愛的冷氣毯，Ｃ賞則是配色相當夏天、可當做便當袋使用的保冷袋！Ｄ賞則準備了透明水壺，仔細一看還有動物們在島上悠閒釣魚的身影。

Ｅ賞是透明拉鍊袋，有四種款式；Ｆ賞是可以疊起收納的塑膠水杯，喜歡《動森》的小小朋友一定會喜歡這款杯子；Ｇ賞是兩種大小的毛巾，小方巾適合夏天隨身攜帶，長版運動毛巾則可以在釋放能量之後好好抹去身上的汗水；幫買到最後一抽的人所準備的 Last One 賞則是折疊桌，既可以當茶几、筆電桌使用，也可以輕鬆攜帶到露營場合中。

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「一番賞 集合啦！動物森友會」將在 8/15 起開賣，想買的朋友們就要注意代理商訊息了，趕快集合你的動森好友集資，一起帶整箱回家吧！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】