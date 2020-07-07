在目前的許多遊戲中可以看到「戰利品箱」或是「轉蛋」（抽蛋）等附加遊戲機制，玩家們通常能夠藉由這個方式獲得一些遊戲中的額外道具或是客製化外觀。然而這類機制有著難以捉摸的隨機性，讓許多玩家得實際花錢不斷嘗試。因此，這類機制是否能夠被視為「賭博」成為了一大爭議，甚至還在不少國家還吸引到了政府單位的注意。

據英國 BBC 新聞報導，英國上議院的博彩委員會（The Gambling Committee)）在本週發布了一份最新報告，其中就明確地指出了「戰利品箱」確實該被視為一種「博弈遊戲」(Games of Chance)。而基於英國於 2005 年成立的「賭博法」規定，這類遊戲機制應該要被納入其管轄範圍中。認為「戰利品箱」確實應該要被視為一種賭博行為，並且也得要以相同的標準來加以限制。

「政府必須要立即做出行動，將戰利品箱納入賭博法規中」英國上議院表示這次調查的目的是為了要觀察各種全新形態的賭博行為，尤其是以兒童為主要客群的遊戲產品。英國上議院敦促國務大臣們能夠盡快針對「戰利品箱」等遊戲中常見的隨機要素以「賭博行為」的標準訂定出相關的限制。

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「目前已經有相關的學術研究證明出了『戰利品箱的花費』以及『有問題的賭博』之間確實存在著某種連結，雖然可能並不一定有著因果關係。」BBC 在報導中提到。對此英國政府表示他們今後將會仔細檢視「賭博法」，並討論出將戰利品箱納入其管轄範圍的可能性，但上議院則仍然希望這個問題能夠得到更加緊急的注意。

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英國娛樂休閒軟體發行商組織 (UKIE) 也出面表示他們非常認真看待這些擔憂，並指出他們在今年稍早舉行的「Get Smart About PLAY」活動就是希望能夠讓家長了解該如何適度限制孩子們遊玩遊戲的時間。

在英國，為數眾多的民眾都會以許多不同的形式遊玩電子遊戲，所以我們非常認真看待這些擔憂。我們正持續努力加強主機中『家庭控制功能』的使用程度，這項功能可以選擇關閉，或是限制遊玩時間，而我們也將會與英國數位化文化媒體和體育部 (DCMS) 密切合作，在今年稍晚一同檢視整個賭博法。 UKIE 執行長 Jo Twist 表示

這並不是英國第一次做出類似的決定。DCMS 委員會也曾經發表過一篇遊戲中的賭博機制如何對兒童造成影響的調查結果，並要求遊戲開發商將「戰利品箱」等隨機性機制從客群鎖定兒童的遊戲中移除。今年稍早，英國的國民保健署 (NHS) 也在一份報告中提到戰利品箱將會讓兒童在年幼時就接觸到賭博行為。一直到上個月，英國 DCMS 也仍然持續向各界相關人士蒐集能夠將戰利品箱視為賭博行為的證據。

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