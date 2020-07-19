音樂是動畫及電子遊戲的重要一環，一首經典主題曲，過了二、三十年仍會在大家腦海中；一首熱血的音樂，同樣令整個戰鬥氣氛昇華。我們在網上不時發現一班有熱誠的音樂人，以純熟技彈奏這些樂章，甚至以COSPLAY造型，令大家投入其音樂世界，今次筆者有幸邀請台灣「ACG鋼琴女神」RuRu（Ru味春捲），分享她的電玩音樂世界。

RuRu六月獲YouTube頒發100萬訂閱獎牌，值得慶賀（ IG@Ru味春捲圖片）

走上YouTube訂閱人數逾百萬之路

相信不少香港ACG迷，都有留意「Ru味春捲」頻道，樣子甜美的RuRu，每星期大概公開兩條彈琴片段，她不時以COSPLAY造型示人，扮過《FF VII Remake》Tifa、《新世紀福音戰士EVANGELION》凌波麗、《鬼滅之刃》禰豆子、《SLAM DUNK》赤木晴子、《NARUTO火影忍者》雛田等，以琴聲為大家送暖。

「Ru味春捲」這個音樂團隊，兩年前登上YouTube平台，最初RuRu主打彈奏《刀劍神域SAO》、《魔力寶貝》等作品，不看曲譜、不看鏡頭，專心表演，隨著點擊率不斷增加，RuRu亦開始改變風格，包括上述提到的COSPLAY，還有跟其他音樂人合作，甚至在台灣、新加坡ACG展覽演出。

「Ru味春捲」頻道的其中一個轉捩點，是一年前慶祝3萬人訂閱，而一口氣彈奏多首《DRAGON BALL》主題曲，由《龍珠》不思議冒險、《龍珠Z》CHA LA HEAD CHA LA、《龍珠GT》Dan Dan漸漸被你吸引，去到《龍珠超》究極之聖戰等，結果相關串燒片段大受歡迎，點擊率突破1100萬大關，而RuRu的觀眾層也擴展到海外地區，不少網民以日語、英語為她打氣。直到六月初，「Ru味春捲」頻道的訂閱人數突破100萬，這不過是兩年來的成就。RuRu多次提到自己「每天工作12小時」，但時間有限，熱情無限，透過今次「宅民黨」訪問中，筆者已感受到RuRu對音樂的熱誠，能夠將工作與興趣結合，是相當幸福的事喔（台灣腔）！

Ruru平日Cosplay彈奏的造型

👇👇👇（點下圖放大）👇👇👇

+ 10 + 9 + 8

從古典音樂到ACG跟《MONSTER HUNTER》有關？

記者：歡迎RuRu接受訪問，聽說妳自小喜歡漫畫及電子遊戲，為何會愛上ACG音樂？妳可以分享一下自己的音樂經歷嗎？

RuRu：我從五歲開始學鋼琴，小時候學鋼琴是家人的期許，我爸媽都很喜歡古典音樂，所以樂器不是自己選擇的。我一開始是學古典鋼琴，學到升國中（編按：類似香港的初中）時開始考音樂班，之後一直讀到音樂系及音樂研究所畢業。我在大學時期一邊工讀，一邊教學生，時常接受學生們的點歌，才開始嘗試自己改編歌曲。我小時候受到哥哥影響而喜歡打電動（編按：打機），看動漫亦是我的興趣，所以首個放在頻道的作品，就是動漫類型的改編音樂，後來彈了電玩音樂《魔物獵人》（即芒亨《MONSTER HUNTER》）爆鱗龍的配樂後，頻道逐漸有人開始訂閱，收到了很多觀眾們的肯定，於是開始在Youtube每星期推出一條片段，現在改為每周兩段（逢周三及六）。

透過音樂拉近彼此距離

記者：我留意妳跟其他彈琴YouTuber分別之一，就是不用看曲譜，也不看鏡頭，近一年來以Cosplayer示人。對於訂閱人數突破100萬，妳覺得成功原因是什麼？

RuRu：我第一年經營頻道時，其實爬升的速度非常緩慢，因當時的觀眾以台灣的觀眾居多，尚未推向國際化，直到我去年六月時，慶祝三萬訂閱，我一時興起準備了七首《龍珠DRAGON BALL》的歌，製成12分鐘串燒片，而我又買了橙色道袍Cosplay悟空，引起很多海外觀眾的喜愛，於是頻道變成國際化型頻道，我很高興看到這現象，因為音樂這個語言沒有國界之分，可以拉近彼此之間的距離，而我之後慶祝頻道訂閱人數達到目標，也會以串燒曲表演，對刺激訂閱人數有幫助。我只選擇自己有共鳴的曲子，而不是看到哪些歌曲很紅，我就跟上。雖然經常有粉絲點歌，但我不太彈沒有看過，或玩過的樂曲就不彈。因為我認為自己體會過劇情，彈出來的音樂更貼近我的內心。當然，若很多粉絲提出某部動畫，我看完都會試彈，例如《紫羅蘭永恆花園》、《鋼之鍊金術師》、《科學超電磁砲》等。

【RuRu演奏片段】

一個人否定與一千人的支持

記者：之前提過不看曲譜，又會自己編曲，想必是很辛苦吧！當妳聽到批評或感到迷失，會如何克服呢？

RuRu：我不用看譜，因為旋律都在腦海裡！我習慣先聽出旋律，再即興伴奏彈琴，當我自己彈出滿意的編曲後，就開始錄影片段放上YouTube，屆時我再順彈就全部記起來了。雖然這種編曲及彈奏過程比較辛苦，但我認為此舉更貼近我所想表達的情緒與心境，於是一直堅持下去。

說到最迷失就是早期頻道未成氣候，我付出很多但回報很少，最初我懷疑自己實力，之後看到點擊率上升，我才發現自己做事沒有變過，我很幸運得到大家的支持，粉絲們的鼓勵讓我突破高牆。當然有人曾經批評我，但我不會因為一個人的否定，而忽略一千人的支持，我相信繼續做好自己，便能回饋給粉絲。我會繼續演出、繼續分享我每天的喜悅！

我最感動的是.....

記者：我知道妳是全職鋼琴教師，而另一身份是YouTuber，目標是否訂閱人數達成一千萬？

RuRu：我每天工作超過12小時，白天拍片、夜晚教學生，這點大家都知道。雖然我每天很忙，但在音樂裡活得很開心幸福，畢竟音樂是我的專業，也是我的興趣，我視YouTube為提升知名度的平台，過往有很多戶外演出機會，以及跟其他音樂人合作。我最開心的是，看到有粉絲開始學鋼琴，或者很久沒彈了，現在重回鋼琴的懷抱，我沒想過自己的音樂，也可以感動他人，成為他們學習的動力。

後記

筆者早在一個月前接觸RuRu，覺得這位可愛女孩很有禮、對音樂很有熱誠，由於她工作很忙，所以訪問拖延至今。筆者喜歡看YouTuber街頭彈琴，特別是有人在東京都廳公開彈琴，氣氛很好，之後就留意到「Ru味春捲」，訂閱由幾萬跳升至110萬，這絕不是易事，相信對RuRu也帶來壓力。

「我還沒有去過香港，但我有很多香港的朋友，也常遇到一些來自香港的粉絲，希望你們一切都好、平安！」 RuRu對香港fans的說話

這是RuRu給香港粉絲的留言，筆者知道她8月初在台灣有三場演出，若果疫情完結，筆者都希望RuRu來香港表演，畢竟音樂沒有界限，我們都想投身在ACG音樂世界裡！