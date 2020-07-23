【PS4 夏日優惠】暑假開始，為抗疫大家都減少外出，不過都不用怕悶，因為 PlayStation Store 和 Nintendo eShop JP 都推出了夏日優惠，多隻 PS4 大作提供極吸引的折扣優惠，部分遊戲更低至 2 折。人氣之選《Marvel's Spider-Man》﹑《人中之龍７：光與闇的去向》﹑《Red Dead Redemption 2》都以半價出售，在暑假﹑WFH 和減少外出的期間，不妨趁特價入手幾隻必玩之作。

PS4 夏日優惠 2020

PlayStation Store 夏日優惠由即日起，至 8 月 18 日，在平台上多達 620 隻遊戲﹑DLC 都參與折扣，而 PS Plus 會員更有獨享優惠。覺得太花多眼亂，不知選擇那些遊戲？看看以下編輯精選，應該有一隻合心水，在這段期間陪你消磨時間。

👇👇👇編輯精選 20 隻 PS4 抵玩之選 除咗《蜘蛛俠》﹑《人中7》仲有咩？👇👇👇

+ 17 + 16 + 15

👇👇👇編輯精選 10 隻 Switch 抵玩之選👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

同埸加映：PS5《蜘蛛俠 Miles Morales》 遊戲光碟盒曝光

PS5 主機外型和配置都已經公開，大多數玩家現在已心無旁騖等 PS5 推出的一天，Sony 亦放出 PS5 實體版遊戲光碟盒的設計，更用上《Marvel's Spider-Man：Miles Morales》作示範。玩家又覺得 PS5 遊戲光碟盒的設計，是否比前代出色呢？

👇👇👇即睇PS5 真身﹑配件，以及 PS5 遊戲光碟盒👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

觀看PS5《蜘蛛俠 Miles Morales》 遊戲光碟盒﹑遊戲內容全文：PS5《蜘蛛俠 Miles Morales》 遊戲光碟盒曝光 封面融入主機配色