日本媒體近日推出了一個「最想和她做朋友女星」排行榜，由10至40歲不分男女的網民票選，結果石原里美、橋木環奈、廣瀨鈴及新垣結衣等紅星均有上榜，排名不算意外，但有趣的是我們發現頭10位女星，近期的作品均是由動畫或漫畫改編（簡稱：漫改），她們在戲中造型更層出不窮十分百變，不知大家又認不認得出她們呢？

最想和她做朋友女星排行榜

第四至十位均是目前炙手可熱的女星，近年出道年紀較輕的幾位，基本上九成作品都是漫改，而資歷較深的人氣女星，可能大家也忘記了她們最早期初出道演過的造型，不妨回味一下。

▼▼▼點圖看第4至10位女星漫改造型照▼▼▼

+ 22 + 21 + 20

第3位：石原里美

▼▼▼她曾演出《進擊的巨人》，造型是否你杯茶？▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

第2位：長澤正美

▼▼▼長澤正美新戲造型COOL爆又性感，即睇為何她會獲得第二高票▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

第一位：綾瀨遙

▼▼▼大家還記得綾瀨遙第一部日劇是什麼嗎？有圖話你知▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

資料來源：JOOKEY

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