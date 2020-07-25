Ubisoft全球送《Watch Dog 2》唯獨中國冇份　網民怒稱以後玩盜版

遊戲動漫
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Ubisoft Forward線上發表會在上週 13 號舉行，原本觀看直播的玩家可獲得免費《Watch Dog 2》，結果系統大爆炸玩家領不了，後續Ubisoft直接大放送，乾脆開放全球玩家都能領。

不過就當全球玩家歡天喜地領《Watch Dog 2》的同時，中國玩家卻發現他們收到的遊戲竟然變成《光明之子Child of Light》，許多玩家也前往官方微博怒噴Ubisoft「差別對待」、「把中國人當猴子耍」，並要求Ubisoft出面給個交代。

面對怒火中燒的中國玩家，Ubisoft中國沉寂多日終於在22日於微博發布致歉聲明，並強調在接下來的ChinaJoy將會提供專屬福利及內容，希望玩家能夠繼續給予支持。

然而廣大中國玩家對於Ubisoft的道歉聲明並不買帳。由於聲明內提到未來會帶給玩家更多專屬福利，但卻被網友發現在Steam中國區有多款Ubisoft遊戲價格調漲，像是《Watch Dog 2》就從人民幣248元漲到298元，其他大作如《極地戰嚎》（Far Cry）系列、《美麗新世界》系列皆有微幅調漲。

儘管此項調漲政策並非針對中國地區，其他低價區國家的價格也有所變動，但仍被中國玩家群起痛批「剛道完歉Steam就漲價？」、「原來專屬福利＝Steam國區漲價」、「恭喜國區玩家喜迎漲價福利」、「看來以後還是去玩盜版吧」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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