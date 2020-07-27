【動森手機遊戲】《動物森友會：口袋露營廣場》將會在 7 月 29 日推出中文版，遊戲未出，就已經公布將與京都「SOU・SOU」合作，推出「京浴衣」服飾和傢俱，讓玩家可以在《口袋露營廣場》，體驗京都的夏日風情。

👇👇👇《口袋露營廣場》x「SOU・SOU」合作推出「京浴衣」到底有幾靚？👇👇👇

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《口袋露營廣場》ｘ「SOU・SOU」

把日本傳統服飾元素，放在現代時裝上，京都「SOU・SOU」的設計深受「文青」熱愛，今次和《動物森友會：口袋露營廣場》合作推出的「京浴衣」服飾和傢俱，更是可以在官網上買到實物。轉換言之，玩家將可以和《動森》內的島民穿著一樣的服飾。玩家可於 7 月 29 日至 9 月 7 日，在《口袋露營廣場》上收集這套合作「京浴衣」系列服飾。

👇👇👇想知《動森》角色著咗「京浴衣」係點樣？即放大下圖睇👇👇👇

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「SOU・SOU」室内設計收藏（官方圖片）

「SOU・SOU」室内設計收藏

8 月 13 日起，除「京浴衣」外將會加入「SOU・SOU」室内設計收藏，穿上浴衣的角色當然要住進京都風格的房子內。同時，這系列的傢俱也有實物可以買，看來《動森》已變成最好的日常物品宣傳平台。

《動物之森》和服免費下載

未玩《動物森友會：口袋露營廣場》前，其實 Switch 版的《動森》都已經有玩家設計了很多充滿特色的和服，甚至日本和服老店「千總」也設計了多款振袖和服，讓玩家可以免費下載到遊戲中打扮一番。

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