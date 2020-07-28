日本著名恐怖漫畫家伊藤潤二，日前接受Comic-Con 2020視像採訪，透露《死亡擱淺》（Death Stranding）製作人小島秀夫邀請他參加開發一款恐怖遊戲。如此「夢幻組合」直叫一眾Fans期待。只不過訪問後不到幾日，兩人的潛在合作機會已經出現變數？

「伊藤潤二 x 小島秀夫」這個夢幻組合，其實都講了幾年。傳奇製作人小島秀夫仍於Konami工作的2014年，曾推出名為「P.T.」（Playable Teaser）的恐怖遊戲試玩版。想不到此作原來曾經同恐怖大師伊藤潤二「擦身而過」...

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伊藤潤二近日受Comic-Con 2020線上訪問時，提及自己認識小島秀夫，早前相見時得知對方可能計劃一款恐怖遊戲...👇👇👇即睇伊藤潤二訪問內容👇👇👇

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「伊藤潤二 x 小島秀夫」夢幻合作「十劃未有一撇」，就連主題企劃都未開始；但消息一傳出都足以令兩位神人的擁躉浮想翩翩。雖然伊藤潤二不少作品都是短篇，但都有部份中篇或系列連載的長度足以發展成一個遊戲世界觀。除了「穿橋」時恐怖和噁心形體畫面外，伊藤潤二故事散發的懸疑、不祥氛圍都幾夾小島秀夫遊戲的浸沉風格、電影感：

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只是有個壞消息是唔想聽都要聽。「伊藤潤二 x 小島秀夫」神之夢幻共製，實屬外界一廂情願：兩人根本未打算合作！

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但也不必太過灰心，來日方長，兩人合作亦不是全沒可能。

資料來源：YouTube@Comic-Con International、Twitter@junjiitofficial

同場加映：《貓物語》羽川翼妖艷魅惑勁多女生cosplay

日本輕小說「物語」系列第4作《貓物語》自動漫化後可說是紅爆動漫界，其中主角羽川翼擁有「白」和「黑」的雙面形態，由優等生的「白貓」變成妖艷的「黑貓」，無論外形或性格都充滿魅力，多年來都受到動漫迷追捧。

《貓物語》羽川翼是近年十分大熱的動漫角色。

「黑貓」性感造型也極受COSPLAYER歡迎，不止日本就連全世界的少女都爭住扮，香港當然也有！

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