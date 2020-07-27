《鬼滅之刃》炭治郎由《一拳超人》大師村田雄介二創繪畫，會產生什麼化學作用？早前村田參與網上繪師發起的「下手漫畫」（#ヘタ漫）Twitter 繪畫合作活動，村田與14位畫家一人畫一位鬼殺隊成員，如我妻、義勇、蝴蝶忍等等，更全程以ZOOM直播村田由起線稿至完成塗黑的過程！《鬼滅》fans跟喜愛繪畫的朋友都值得一睇！

👇先看村田雄介繪畫技巧有多厲害👇

👇村田雄介＋14位畫家 網上合繪鬼殺隊 點擊睇圖👇

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👇村田雄介透過ZOOM直播畫炭治郎，畫技完全公開👇

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《鬼滅》出色的角色帶動很多一直想畫漫畫的人，拿起iPad Pro蠢蠢欲試，對漫畫界影響力實在不只經濟收益。今次一行15人包括田村雄介，在7月26日一齊做ZOOM直播，公開大家的草稿以及作品，當中水準有高有低，志在齊與。今次村田除了禿頭想一起玩，也藉自己影響力帶動網民認識畫界新人，偉大。

村田一早撐《鬼滅》👍

《一拳超人》大師村田雄介向來都支持《鬼滅之刃》，在動畫大熱，原作者吾峠呼世晴反被網民評擊畫功不足、靠動畫救命時，村田曾特別開twitter力撐原作，表示《鬼滅》動畫版的成功，出色原作是重要因素，更叫人不要在他的post上踩鬼滅。

同場加映：波多野結衣 上原亞衣唔識畫漫畫？Cosplay鬼滅也是愛的表現！👇

知名AV女優波多野結衣 上原亞衣《鬼滅之刃》cosplay「暗黑版」胡蝶忍、禰豆子，網民大讚正斗。👇

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同場加映：鋼琴家小P Pan Piano彈《鬼滅》主題曲爆紅！👇

YouTube上有條身材勁爆彌豆子以鋼琴演奏《紅蓮華》的影片，原來是網絡紅人 「小p的音樂工房」 Pan Piano的新作！3日220萬人收看！👇

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