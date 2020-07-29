【高達MBON】高達迷都非常期待的街機移植作《EXVS MBON》（機動戰士 Gundam Extreme VS. Maxi-Boost ON / 機動戦士ガンダム エクストリームバーサス マキシブーストON）於7月30日推出，雖然高達VS是一個歷史很久的系列，但相信仍然有不少新手玩家，《香港01》遊戲動漫頻道記者將為大家製作一系列新手上路攻略。

基本操作篇

本作自街機移植而來，只需要一支搖桿、4個按鈕和Start掣就可完成遊戲中所有操作，但別看它只需要4個按鍵，組合出來的操作和招式是千變萬化。由於本作移植自街機，很多時玩家都會將遊戲中的各種操作以街機掣的四個按鍵「A、B、C、D」來稱呼；但相信很多玩家都只有Dual Shock手掣而沒有PS4用的大掣（街機掣），兩種控制器的操作方式都會說明。

本作的操作指令十分多，但是在遊戲中卻沒怎麼說明；如果真的沒怎麼接觸VS系列，非常建議先將此教學細讀一次。

以下為基本操作解說圖卡，想快速上手請按圖放大👇👇👇

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高達Gundam VS MBON PS4版攻略 新手上路完全攻略 - 介面、系統篇

高達Gundam VS MBON PS4版攻略 新手上路完全攻略 - 對戰準備篇

基本操作教學圖文版：

移動：搖桿 / 十字掣 / 左Analoge

朝8個方向移動，當機體位於地面時會走路，如果是跳躍或飛行途中則可以用改變前進方向。

射擊 / 主武器：A掣 / 正方

一般稱為A、Main、主射等。發射機體的主武器，開始時簡單理解為「射擊」即可。每部機體都有自己獨特的一套武裝，一般來說主武器射擊都是光槍（BR）、機關槍或是火箭炮等，亦有一些機體會有較獨特的主射擊武器。

部份機體的主武器可以蓄力（蓄力射擊，一般稱為叉A、儲A或CS等），只要按實A掣/正方就可以蓄力，到蓄滿時放開A就會使出蓄力射擊。一般來說都是威力較高但是破綻也更大的招式。

格鬥：B掣 / 三角

一般稱為B、格或格鬥。令機體衝向敵人施展近身格鬥攻擊，開始時簡單理解為「接近攻擊」即可。

另外也可以配合不同方向鍵來使用各種不同的格鬥，例如輸入前時按B就是「前格鬥」、輸入左或右時按B則是「橫格鬥」、不輸入方向只按B則是「N格鬥」等等。

還有就是部份機體的格鬥也可以蓄力（蓄力格鬥，一般稱為叉B、儲B等），只要按實B掣 / 三角就可以蓄力，到蓄滿時放開就會使出蓄力格鬥。擁有蓄力格鬥的機體不算多，通常都是較特別的招式。

跳躍：C掣 / 交叉

消費Boost令機體從地面跳起，輕按一下就會跳一跳，按實的話按鍵時間越長機體就會跳得越高，直到放開C掣後機體就會開始落下。

另外快速連按2次C掣的話就會變成Boost Dash（後述）。

切換目標：D掣 / 圓圈

一般稱為「轉Lock」；這個掣只得1個用途，就是切換目標。本作是一個2對2的遊戲，系統必然會鎖定其中一個敵人，玩家將會依照這個鎖定目標來進行攻擊和移動；而當玩家需要轉換目標時按D掣/圓圈即可。

通訊：大掣和手掣都是L1

按下通訊掣即可和隊友通訊，在對戰開始時按的話會向隊友打招呼（請多指教），然後再按就會是向隊友告知自己的血量（損傷輕微、損傷擴大之類）。另外也可以配合方向鍵+通訊鍵來發出各種快速通訊，例如「我打前鋒」等。

複合按鍵操作：

A、B、C、D和方向5個掣各有用途，但將它們組合起來時，就可以使出更多指令：

副武器射擊：A+B / R1 or 正方+三角

遊戲中每部機體都會有多種武裝，除了按下A / 正方射發主武器外，同時按下A和B或手掣的R1鍵時，就可使用機體的副武器。副武器種類繁多，一般都是導彈、浮遊炮或是呼叫支援機攻擊等。

特殊射擊：A+C / L2 or 正方 + 交叉

同時按下射擊和跳躍便可使出機體的特殊射擊，通常都是該機體特有或是象徵性的招式，例如高達DX的特殊射擊便是衛星微波炮。在系列傳統上特殊射擊一般都是射擊型的武器，但隨著系列發展和可使用機體增多，「特殊射擊」指令已不一定是射擊武器了，可以是換裝、特殊移動或呼叫支援機等，不用拘泥於「射擊」理解成特殊武裝便可。另外也有一些機體可以方向鍵+特殊射擊來使出不同的攻擊。

特殊格鬥：B+C / R2 or 三角 + 交叉

同時按下格鬥和跳躍便可使出機體的特殊格鬥，通常都是該機體特有或是象徵性的格鬥招式，例如神高達的特殊格鬥就是爆熱神掌、命運高達的特殊格鬥是命運掌。但這個指令也和特殊射擊一樣，隨著系列發展已不再限於格鬥招式，可以是換裝、特殊移動或呼叫支援機等，不用拘泥於「格鬥」理解成特殊武裝便可。另外也有一些機體可以方向鍵+特殊格鬥來使出不同的攻擊。

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噴射移動 Boost Dash：快速連按2次C掣 / 快速連按2次交叉

連按兩次C掣就可發動Boost Dash（一般稱為CC或飛），機體會消費Boost來在空中快速飛行。發動Boost Dash後一直按實C掣不放或是持續輸入方向，機體就會一直消費Boost來飛行，直到Boost用盡或是玩家放開方向/C掣為止。當然玩家可以在Boost Dash途中輸入各個方向來改變飛行方向。

另外很重要的一點是，本作中的大部份動作和招式（不是全部）都可以用Boost Dash來取消硬直（一般稱為CC Cancel或CC），例如你使用衛星微波炮，但是沒有射中對手，這時就可以連按2次C來發動Boost Dash，如此就會取消微星微波炮餘下的動作，不用企定定被敵人攻擊。

另外CC Cancel也可以用來連續進攻，例如最基本的開一槍（A / 正方）之後CC再開一槍，便可以向敵人射續射擊（即一般常說的三連槍）。但當然CC Cancel不是無限的，每次使用CC Cancel都會消耗Boost，Boost用盡後就無法再Cancel了。

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覺醒：同時按A+B+C / 按R3或同時按正方+三角+交叉

一般也稱為「爆Seed」、「爆氣」或者「覺」。隨著玩家在戰鬥中擊中敵人或被敵人打中，將會累積覺醒值，儲滿半條覺醒值後就可輸入A+B+C發動覺醒。覺醒可說是本作中最重要的系統，因此有關覺醒系統將會另文攻略詳述，剛入門者總之先記著「覺醒很重要」便可以了。

覺醒技：在覺醒期間再按一次A+B+C / R3或同時按正方+三角+交叉

也稱為「大絕」等，可說是一部機體的必殺技（但不等如最實用），通常都是一些重現名場面或展現機體特性的華麗招式，例如元祖高達的覺醒技就是名場面「Last Shooting」。

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迴避 / Step：快速輸入同一個方向兩次（前前、後後、左左或右右）

一般稱為Step，快速輸入同一方向兩次後，機體就會消耗Boost向指定方向「飄移」般移動。以移動距離和速度來說，Step遠遠比不上Boost Dash；但是迴避最大的特徵是可以消除對自身的誘導，從而迴避敵方的攻擊。有關誘導的解說請見另文攻略。

另外是格鬥攻擊的期間也可以Step，這時會馬上取消格鬥動作；由於格鬥再Step時機體會自帶彩虹光效果，因此多稱為「虹Step」。

擋格：快速輸入方向後前（↓↑）

一般稱為「拉盾」、「舉盾」、「盾擋」或「擋」等，快速輸入方向後前（用搖桿的話下上「chok」一下即可，不用慢慢輸入）即可發動，發動後會面向現時目標舉起盾牌展開防禦（所有機體都可使用此指令，沒有盾牌的機體亦可，這些機體拉盾時會擺出以劍招架等動作），此時可以抵擋自身前方約150度左右範圍內的攻擊，但是期間機體會原地不動及消耗少量Boost。舉盾後持續輸入前方向可延長舉盾時間，但是會消耗更多Boost。

雖然對初學者來說有點困難，但是舉盾是本作中一個非常重要的技巧，在玩家開始熟習了本的攻擊和移動方法之後，可以開始多多嘗試拉盾。

變形：按實C / 交叉的同時Step

部份機體可以變成MA形態（也稱為「變飛機」），按實C掣（跳）的期間向任意方向Step，即可變形為MA模式；變形後按實C或推實方向即可維持變形、放開則可解除。另外在MA形態期間按實C可以上昇，快速按一次C再按實C（即連按2次C，但是第2次是按實）的話則可以下降。不過要注意一點是MA形態期間不能Step也不能擋格，未熟習之下會較容易被敵人的攻擊打中。

基本操作的介紹大概就如以上。十分建議新加入的玩家在開始網上和人對戰之前，務必要多玩CPU對戰，將基本的操作練熟；否則在面對CPU時也不能順利使出招式時，又如何能在壓力更大的對人戰中使用呢？