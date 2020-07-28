PaperMario 紙片瑪利歐攻略｜World 6碧姬公主摺紙城堡防卡關流程

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《Paper Mario: The Origami King》Switch 紙片瑪利歐:摺紙國王充滿著解謎元素，有時錯過了些東西都有可能卡關。以下就提供主線 World 6 包括桑拿火山口至到摺紙城堡，對國王奧利最終戰的攻略流程，查看重點以便流暢過關：

上篇攻略：PaperMario 紙片瑪利歐攻略｜World 5 天空水療園地防卡關流程

👇👇👇空中砲擊戰 關鍵流程攻略👇👇👇

👇👇👇桑拿火山口～碧姬公主城堡 關鍵流程攻略👇👇👇

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👇👇👇摺紙城堡 關鍵流程攻略👇👇👇

碧姬公主城堡變成了摺紙城堡，來到最終迷宮了，傳說靴子及鎚子不用節省

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👇👇👇BOSS 王的看門狗 釘書機👇👇👇

BOSS釘書機攻擊力會隨著釘子數提高，需要穩守突擊

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👇👇👇最終戰 BOSS 摺紙國王 奧利👇👇👇

BOSS奧利，同樣懂得四神祗的摺紙魔法，戰鬥更有多個階段

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👇👇👇拼板 Puzzle 更容易　必知5式戰鬥心得👇👇👇

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👇👇👇同場加映：編輯精選 Switch 抵玩之選👇👇👇

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