【動物森友會／動森／動物之森】攻略，北半球8月新增的魚類只有 3 種，而且算是推出以來，罕有地當月的新品種中，沒有一種魚類是「魚飼料黑洞」，全部都偏向常見。不過上月才加入的蘇眉，將有 8 月後就離開，如未釣到的玩家就要把握機會。

👇👇👇《動森》8 月魚類圖鑑（北半球）／全 60 種，3 種為 8 月新加入品種，依賣出價高至低排序👇👇👇

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河川「撳」水魚

8 月加入的三隻新品種魚類中，價格最高的就是河川出沒的鱉（水魚），外型和龜相似，不過殼較柔軟，更可愛的是，水魚的頭經常伸長覓食，拿在手上炫耀的動作非常有趣。筆者再分享一個粵語的冷知識，當形容任人宰割﹑受人擺佈（欺騙），我們會用「俾人當水魚撳」，由來就是因為鱉（水魚）在水中兇惡，但撈到陸地時，只要「撳」住牠的背脊，就無法反抗，任人宰割。

裸胸鱔特別魚影：

裸胸鱔的魚影細長，不用魚飼料，經過大海時看看魚影也能輕易釣到。行近大海看魚影時，玩家要注意不應按跑步撞向大海邊沿，這樣會趕走魚類。不過，如果看到魚影不合心水，就可以利用這方法刷新大海的魚類，節省魚飼料。

👇👇👇將在 9 月於北半球消失的魚類👇👇👇

釣魚的基本需知：

魚類出現的地區分有：河川、池塘、懸崖上、出海口、大海、碼頭6類。當中河川、池塘及大海不難理解

懸崖上：高地瀑布附近，除了指瀑布上的水池今集也包含了第二階的地區 出海口：河川出大海的區域 碼頭：棧橋位置

必需要注意當中的碼頭及懸崖上，要刷新魚類都是非常困難。因此，想釣到目標，最直接就是準備大量的魚飼料來刷新。魚類也有著不同的出現時間帶，釣目標前要留意。

同埸加映：【動物森友會／動森】攻略｜8月昆蟲圖鑑、物價 蝗災秒殺農田

【動物森友會／動森／動物之森】攻略，北半球經歷上個月的「捕蟲季節」之後，來到 8 月品種的新增明顯減少，和魚類一樣，只有 3 款。但 8 月《動森》出現兩種不同的蝗蟲，難道遊戲也會和現實情況相同，出現「蝗災」？

👇👇👇《動森》8 月昆蟲圖鑑（北半球）／全 63 種，3 種為 8 月新加入品種，依賣出價高至低排序👇👇👇

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睇全 63 種《動森》8 月昆蟲圖鑑（北半球）：【動物森友會／動森】攻略｜8月昆蟲圖鑑、物價 蝗災秒殺農田