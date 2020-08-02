日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的少年漫畫《鬼滅之刃》在去年春天憑藉著幽浮桌製作的電視動畫，而在全球掀起了現象級的全面大爆紅熱潮。不過作者鱷魚老師沒有受到《鬼滅之刃》2020 年漫畫銷量直接把原本王者《ONE PIECE》的驚天高人氣所影響初心，在《鬼滅之刃》動畫竄紅一年後就於連載中正式繳出大結局。而之後又加上《約定的夢幻島》和《排球少年！！》也相繼宣告結束連載，讓許多少年漫畫粉絲驚呼：「Jump 原本要接棒的中生代已經跑掉了一半？」

現在就有日本網友分享 7 年前、也就是 2013 年時，少年漫畫連載雜誌龍頭《週刊少年 Jump》巔峰時期的精彩封面，轉眼間 7 年後就僅剩《ONE PIECE》魯夫還在擔任 Jump 一哥，其他人氣漫畫《火影忍者》、《暗殺教室》和《死神 BLEACH》、《影子籃球員》、《美食獵人》等作品都已經離開。

日本網友更分析了《鬼滅之刃》結束連載之後，現在 Jump 最新號的連載陣容如下！可以看見依然是連載已經長達 23 年的尾田榮一郎《ONE PIECE》在擔任人氣當家一哥，而第二老的漫畫已經來到堀越耕平《我的英雄學院》，而光是今年 2020 增加的新連載作品就多達 10 部，令人不禁擔憂：「《ONE PIECE》結束連載之後，誰能夠撐起 Jump 銷量？」

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不過隨著《ONE PIECE》作者證實這部漫畫估計將會在 5 年內結束連載，所有海賊迷在欣賞現在的「和之國篇」可是要且看且珍惜。雖然《ONE PIECE》儼然已經是 Jump 時下連載最久的現役龍頭，但大家別忘了冨樫義博《HUNTER×HUNTER》的存在，只要富奸老頭願意開工，肯定能夠吸引不少獵人粉絲追更。

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