《ONE PIECE海賊王》連載23周年！尾田榮一郎堅持每天只睡三小時

一說到日本動漫《海賊王》是大家絕對難以忽略的經典，這部世界累計銷量超4億3000萬本，吸引了全球42個國家粉絲的超人氣動漫，其背後的作者尾田榮一郎被粉絲們稱為「神級漫畫家」。這些年他的年收入直沖日本漫畫家頂流，達到了31億2228萬日元。

他的豪宅登上電視節目後，更是被無數人實名羨慕。或許是尾田不知道該將這些錢花在哪裏，於是便砸了重金將自己的家兼工作室修建成了自己喜歡的樣子。

入口處的玄關被設計成石窟的模樣，一進門就有一種與世隔絕的味道。地面上是一大塊海底世界的全息投影，人走在上面，便能和海底的生物們進行互動。一開始就這麼有氛圍，後面的佈置更讓人期待了呀！被堆滿東西的走廊裏，出乎意料的陳列品，已經讓人感覺這個家裏不簡單了。客廳門之後，是所有男生夢寐以求的天堂。這裏堆滿了模型、手辦和漫畫，相信每一個男孩子都願意，什麼都不做在裏面待上一年吧。

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不愧是漫畫界的大佬，大多數手辦都是珍貴的限量版。不光如此，尾田還在屋裏放置了一台娃娃機專門用來抓各種手辦。（拿金錢買得到的已經不能帶來樂趣了，要的就是娃娃機裏那種驚險刺激感）其實娃娃機已經屬於一般操作了，在他家的頂樓，還有一輛可供4個成年人乘坐的電動小火車。可以想像在尾田遇到創作瓶頸的時候，會來安靜的頂樓坐坐小火車紓解一下壓力...

再來看看在裝修時，很容易被忽略的洗手間。作為「海賊王之父」，尾田家的廁所也是充滿了海洋的氣息。神秘的藍光籠罩着廁所內部，營造出了海底深處的感覺。不光如此，牆上還裝飾着大白鯊頭部的模型。另一側的牆上也掛着顯示海底畫面的顯示屏。

看到這裏小編忍不住感嘆一句：「尾田的靈感來源真是無處不在啊！」擁有一幢像遊樂場一樣的房子，然後在裏面堆滿自己喜歡的元素。這樣的樂趣...不是土豪的我真的感受不到！

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但是在令人羨慕的事業的背後，卻是差點就難以出世的困頓，和不為人知的自律和努力。尾田的漫畫家之路起源於他4歲那一年，那時他便深深迷戀上了情態各異的動漫人物。中學時他開始自學漫畫，到了高中便入選了《周刊少年JUMP》的「新人獎」，當時他為自己起的筆名叫「月火水木金土」。他的漫畫家之路從此便拉開了序幕。

高中畢業後，他考上了九州東海大學的工學部。但僅僅一年便因為覺得浪費時間而退了學，這之後他開始了長達3年的助手工作。因緣際會他幸運地拜入《浪客劍心》作者和月伸宏的門下。

當時的《少年JUMP》以《浪客劍心》、《龍珠》、《幽遊白書》、《灌籃高手》撐起了漫畫界的一片天。但是當其他三部漫畫都完結之後，以《浪客劍心》一力難以支撐，《少年JUMP》的銷售量極具下滑，和月便一心希望尋找繼承人。於是在《JUMP》上開始大推尾田的《one piece》為雜誌挽回了人氣。

在尾田跟隨和月之前還曾做過《秀逗泰山》作者徳弘正也，以及《詐欺遊戲》作者甲斐谷忍的助手。在獨自徘徊和做助手的5年時間裏，尾田因為獨特的畫風而碰了無數次壁，甚至還一度想過放棄漫畫家的夢想，轉而當一個普通的上班族。當時的編輯看到尾田後曾感慨道：「我從來沒見過這麼努力卻沒有回報的傻瓜。」

但是幸而他最終遇見了和月、遇見了當時雜誌的編輯。這才能夠讓他的故事得以展現世人眼前，才能讓我們有幸與這群充滿熱血和夢想、為着自己的目標努力創造人生奇蹟的人相逢、彼此陪伴、一起成長。

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在正式開始連載《One Piece》的創作後，尾田開始23年如一日的每天只睡三個小時的生活作息。除了睡覺以外的時間，他基本都撲在工作台前。

因為他知道這對他來說是來之不易的機會，他要藉此機會把自己心中那個醞釀良久的海賊的故事，以最精彩的方式呈現給大眾。

這個故事裏登場的角色超過了1000個人，每一個人都有獨屬於他們的故事，他們有自己的過去、有自己的信仰、有自己要走的路...而我們是他們一路上的見證者，他們也是我們童年的「摯友」。

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路飛：「我是要成為海賊王的男人！」、「如果放棄，我將終身遺憾。」

喬巴：「只要能成為你的力量，我就算變成真正的怪物也在所不惜。」

烏索普：「有無論如何都躲不過的戰鬥，那就是當同伴的夢想被嘲笑的時候！」

索隆：「一個人的強大不光在力量，也不光在技巧，而是在心！」

山治：「你完不成的事情我來完成，我完不成的事情就交給你了！」

所有人的夢想、所有人的熱血加在一起，成就瞭如今史詩般的《One piece》。一群夥伴們一起去征服星辰大海，23年，陽光桑尼號繼續載着我們揚帆遠航！

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