【露露亞的鍊金工房】70小時爆機評價：完成度高內容豐富誠意之作

【PS4/SWITCH/STEAM】鍊金工房新作《露露亞的鍊金工房 ～亞蘭德之鍊金術士4～》突破了系列作品多數以三集為一個單元的規範，重返由岸田メル人設的亞蘭德世界，成為第4集(全系列上是A20第20集)。作為亞蘭德Fasn的筆者也花了70個小時爆機及打隱藏元素，以下提供爆機評測：

超可愛主角 角色立體劇情豐富



回到亞蘭德，隨著故事進度各位Fans便會逐一遇上喜愛的三大人氣角色：蘿樂娜、托托莉及梅露露。而今集的新主角露露亞亦絕不遜色，其性格、可愛度以至對白都非常討喜，甚至比一眾舊主角更耀眼動人。《露露亞的鍊金工房》的劇情演出也比以往成熟，不時有跳脫的角色動作與鏡頭運用，而且全部角色的劇情事件都有配音，令人看得賞心悅目。

岸田メル的人設加上精美的模組，露露亞非常可愛。

三大主角、敏敏、琵亞妮碓等系列舊有角色都再長大了，Fans看到也很感動。

《露露亞的鍊金工房》另一抵讚的便是全體角色的故事舖陳有極高完成度。遊戲內有超級多的角色劇情事件，每一個的演出與內容也很有趣或搞笑，完全沒有悶場的感覺之餘，對角色的刻畫亦更加立體。而這不單只是主角眾及戰鬥成員，連很多二線新/舊角色也有足本及豐富而有趣的劇情，令整個亞蘭德世界更溫馨與具人情味。在舊角色方面，當中亦不少前作的Neta(捏他)對白，舊玩家看到一定會心微笑，而新玩家亦不會覺得很突兀。

每位角色都有極多劇情事件，很多都好搞笑。

十數二十個特別事件亦會有插畫，很有ADV風味。

【露露亞的鍊金工房】全攻略連結

鍊金謎語之書全解謎（上）第1至第5章

鍊金謎語之書全解謎(下) 第6至最終章

鍊金謎語之書隱藏章節999品質解法

自由探索無時限 新鍊金解謎系統



《露露亞的鍊金工房》採用舊有的玩法，分為主線與日常劇情、鍊金調合、採集與戰鬥三大部份，加起來形成一款別具一格的冒險RPG。特別的是今作取消了主線時限，以往經常要為鍊金工房續牌等的時限事件不再，結局也不會因來不及做某些事情而Bad Ending。玩家可以放心地自由探索、調合與練功。

以往去探索要「就住就住」行遠程，現在沒時限可以無束縛周圍走了。

全新「鍊金謎語之書」系統增趣味

另一個今集特色就是「鍊金謎語之書」系統，除了是新功能外亦是貫穿主線劇情的東西。其玩法像加入謎語元素的Mission集，要看圖的黑影猜測目標，像調合某個東西或打倒某個怪物等，用來解鎖新的鍊金配方、新地區或新技能。絕大部份的謎語也不困難，而且有很多在探索過程中自自然然會解開，可以說是輕鬆又有點趣味的解鎖達成元素。

鍊金謎語之書像是達成度的任務集，更有分主線、基礎篇及應用篇謎題。

戰鬥節奏更快 更高戰略性



戰鬥方面今集亦採用以往的WT系統：即視乎角色的敏捷度、技能與狀態，決定行動順序的指令式戰鬥。但當中就有項不錯的改良，加入名為「中斷」的即時指令，鍊金術師角色可以在儲滿計數時隨時「插隊」，使用預先裝備好的道具。令戰鬥的節奏加快之餘，其變化亦增添了不少戰略性。其次就是廢除了過往的援防系統，變成有兩位後排成員，根據能力作出不同援助，更加有個人特色。

「中斷」指令在右下角計條，出3個鍊金術士就有3個指令，令戰鬥更有效率更快。

系統進化 各種功能更方便



鍊金工房每集的鍊金調合系統都會稍作改良，今集同樣是要思考成品的素材特性、屬性、覺醒，以及運用加成道具來調整狀況。今集的鍊金調合項目總數約有200種，不同的特性效果亦超過200種，而且屬性效果的數量設計得頗有心思，令筆者想製作最佳成品時，經常都要左想右想，不過煩惱過後能剛剛好調配到想要的成品，整個過程都很有趣。而且今集亦有很多便利的功能，除了以往的交托複製功能，上面所說的「中斷」指令道具更加會自動補充，可以無限地使用。而直接選擇使用的道具在回村時亦有付錢自動補充功能，令辛苦合成的道具不怕失去掉，真是各種的方便。

今集鍊金調合亦設計得很不錯，經常令筆者攪盡腦汁，不過製成想要的成品很有成功感。

音樂出色、內容有驚喜



《露露亞的鍊金工房》今集的音樂亦極之出色，有齊亞蘭德系列的作曲家柳川和樹、中河健與阿知波大輔。新曲如搞笑劇情的「幼貓的午睡」很能帶出氣氛、露露亞的主題曲合襯易入腦，戰鬥與悲情音樂亦很到位。當然亦有蘿樂娜、托托莉及梅露露的經典舊曲，尤其是蘿樂娜的主題曲更是經典中的經典。在爆機後地圖音樂更加會變成有人唱，令筆者相當驚喜。此外爆機開放EXTRA模式，玩家亦可聽回所有音樂，而且每首都有其作曲家留言，相當有誠意。

爆機後extra有美術圖鑑、music player，更可看到作曲家每首感言。

說到誠意，更加要提遊戲的內容份量，筆者足足花了60多小時才完成遊戲，之後開其他約十個的結局、打隱藏章節解謎、打隱藏BOSS等又花多10多小時，內容與耐玩度非常令人滿意。而且爆機後的EXTRA模式更有齊廿多位聲優的留言，中文版有齊翻譯，誠意真是滿分。

今集有約10個Ending，還有很多比last boss還強的boss，以及終極隱藏boss。

爆機後各聲優的語音留言都有中文翻譯，很有誠意。

總結：



近十數代的鍊金工房可說是遊戲性高的Character Game，而今集亦沒令人失望，不論遊戲性、劇情、角色、演出以至音樂、爆機元素等都令人十分滿意。對於不愛玩JRPG的人來說，一開始你可能不習慣這樣傳統的指令式戰鬥、看劇情的東西；不過如果你不討厭日常系或可愛風，此作絕對會是越玩越有趣、越玩越喜愛每位角色、善良溫馨治癒搞笑安心有誠意又完滿的優秀作品。

Ta～Ru～

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鍊金謎語之書全解謎（上）第1至第5章

鍊金謎語之書全解謎(下) 第6至最終章

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筆者另公開近100張至爆機遊戲截圖，分享遊戲回憶，喜歡鍊金工房系列的玩家必看：