【TGS 2019】萊莎鍊金工房試玩　新鍊金系統、半即時戰鬥煥然一新

KOEI TEMCO今年TGS 2019注目的除了《仁王2》之後，《萊莎的鍊金工房》亦是人氣爆燈，因為人設及1比1 Figure非常吸引眼球。筆者作為鍊金系列Fans亦有試玩，同大家報告：

由畫師トリダモノ設計的今集女主角萊莎備受觸目，雖然設定上是平凡少女，但其身材卻相當誘人。在展場上就有其1比1的大型Figure，造功相當出色又仔細。另一方面亦有今作的參賽畫展，真是尚未推出已經人氣爆燈。

+ 8 + 7 + 6

遊戲要求肩後拍攝，不能直攝請見諒（賴浩然攝）

試玩方面筆者選擇了PS4版本，KOEI TEMCO及GUST相當有心地竟然提供了日文、英文及繁體中心的選擇，非常優待港台玩家。遊戲一開始就嘗試進行鍊金，今集的系統與舊系列完全不同，採用了樹狀的放材料及解鎖模式。有投入材料的數目限制，並依材料的「屬性燈」來提升等級，例如投入海膽數值達3時得出「飛散海膽」，數值達5時得出「爆裂海膽」。也看到如果投入材料的屬性到達某個程度，就可以解鎖更多樹狀上的效果方格。基本上的概念也依舊是調整屬性、效果及特性來鍊出成品，而系列玩家熟悉的特性項目都健在。

新的鍊金系統，會變化的東西似乎多了（賴浩然攝）

出外走走看時已可欣賞到萊莎的身材，因為鏡頭可以隨意Zoom近，你可以一直近距離望住她的雙腿中央來走路…… 筆者也嘗試了今集的新採集系統，就是面對同一種採集點，切換杖、斧、鎚是會出現不同的素材。例如用鎚扑向草堆會取得「植物精華」，用杖的話是「錦毛草」。就試玩所見，採集是不會特別推進時間，似乎設定上與露露亞的鍊金工房類似。

可以保持這個鏡頭走路......（賴浩然攝）

之後就進入戰鬥部份，今集的戰鬥可謂變得最大的一項，因為是變了像舊世代FF那樣的半即時戰鬥。角色的行動順序在畫面左下方不斷流動，而敵人也會不斷行動及攻擊（除了特定情況）。玩家可以只控制萊莎一人，讓其餘角色自動行動；亦可以按方向鍵切換控制角色來手動執行指令，不過時間流動也頗快，很難全盤也人手操作（其他角色一輪到就會自動行動）。

左下角是角色行動計，今集會不斷流動（賴浩然攝）

戰鬥的深度也是大幅改良，在畫面右方有個AT計，普通攻擊時就會累計，而使用技能招式就會扣減，使用10點AT更可用「QUICK ACTION」即時行動，使用技能或道具。而當AT達到10時更可進行TACTICS LV UP，升級戰術等級。提升後攻擊及招式都會強化，例如TACTICS LV2普攻會二連擊、LV3 普攻會三連擊。而且等級提升後AT上限亦會提升，意味著可以儲力進行一波高輸出的QUICK ACTION及強力技能狂攻。今集敵我雙方都是有個BREAK計的，當爆計BREAK時就會不能行動兼受傷害增多。故此BOSS戰時，如何管理好AT，在BREAK時打出高輸出的戰略就變得非常重要。

四大指令是用右四鍵來按非常直接，AT 10 時可選擇LV UP或用QUICK ACTION（賴浩然攝）

同樣會依最後一擊的人是誰而擺出勝利姿勢（賴浩然攝）

使用QUICK ACTION時是可以停止時間，想用回復道具救人也不怕手速慢了（賴浩然攝）

中文版同步9月26日推出（賴浩然攝）

試玩後感：

今次試玩只有短短10分鐘，筆者連BOSS都未打完就完結了。不過可以稍微地試到新的鍊金與戰鬥系統，筆者覺得是煥然一新的。鍊金工房一路走來已有非常成熟的系統及鍊金道具設定，上集露露亞筆者已給非常高的評分，來到今集萊莎更是畫質大提升、色氣亦大增，而且戰鬥系統更加有深度。餘下來的就要看作品的劇情、角色的描寫是如何了，無論如何都是令人期待的。