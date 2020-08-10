《全職獵人》(HUNTER×HUNTER)作者冨樫義博何時復出救《週刊少年JUMP》？無人知道！只知近日冨樫又刷新自己創下的最長休刊紀錄！有fans笑言，究竟是冨樫最愛的日本女團欅坂46重組再出道先，還是大師復出先?

《HUNTER×HUNTER》集英社．冨樫義博 圖片

世上還有那本漫畫，會有fans特別開網頁記錄統計其休刊情報？（https://hiatus-hiatus.github.io/ 圖片）

停刊期夠長，就會成為傳說！🙌

冨樫義博於《週刊少年JUMP》刊載的人氣作品《HUNTER×HUNTER》，但所謂凡事做到極致就會成為傳說，《HUNTER》98年推出至今停多過畫，不單無損人氣更添上神話色彩，前助手靠爆料出書都大賣，三不五時的休刊、復刊宣布成為網民熱話，更有fans模仿《HUNTER》角色每日直播揮一千拳等復刊（笑）！

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一地忠粉、加上《HUNTER》33期單行本合共保持6500萬本的高銷量紀錄，如今《鬼滅之刃》、《排球少年》、《約定的夢幻島》相繼完結，《週刊少年Jump》面臨青黃不接的危機！（見下圖）如此田地，集英社當然要開一隻眼閉一隻眼。

有人說冨樫因為腰傷無法工作，有人認為他只顧打機🕹去了追偶像睇演唱會，究竟誰真誰假？即睇《HUNTER》冨樫10大事實與傳聞！👇👇

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為何拿欅坂46重組跟冨樫休刊拉雜而談？

除因為冨樫是欅坂46的fans，欅坂46主將平手友梨奈也曾因手部受傷及精神受創、長期休養，8th singel亦因平手不滿意，拖了1年都不發行，最終平手更宣布從欅坂46脫退，餘下的28個成員，7月尾宣布10月重組改名再出道，網民可能都擔心冨樫會跟平手一樣，從Jump退出嗎？（筆者推介冨樫改推2期生森田ひかる😆）

冨樫最愛的女團欅坂46，餘下28名成員，7月尾在網上公演中宣布10月重組改名再出道。（F&S圖片）

同場加映：冨樫成名作《幽遊白書》Netflix上架😍

【Netflix 幽遊白書】Netflix 近年引入的動畫成為一大賣點。如漫畫停刊已久的《Hunter x Hunter》（全職獵人）重製動畫，而今次將會再收錄冨樫義博的人氣作品《幽遊白書》。

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