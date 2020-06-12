《幽遊白書》將於Netflix上架　重溫冨樫神作等《全職獵人》復刊

【Netflix 幽遊白書】疫情期間，Netflix 用戶人數大增，除了一系列原創的劇集外，近年引入的動畫也成為一大賣點。如漫畫停刊已久的《Hunter x Hunter》（全職獵人）重製動畫，而今次將會再收錄冨樫義博的人氣作品《幽遊白書》。

冨樫成名作之一《幽遊白書》

冨樫義博最常被討論的作品，必數到《全職獵人》，不過大多數內容都是針對《全職獵人》到底什麼時候可以復刊。在《全職獵人》前，冨樫就用 4 年時間畫出高人氣的《幽遊白書》，描寫四名主角（浦飯幽助﹑桑原和真﹑藏馬﹑飛影）在靈界和魔界的冒險，而且第一主角幽助更是一招「靈丸」，由頭打到尾，多個出色的戰鬥過程仍經常成為粉絲討論的話題。

《幽遊白書》將於 6 月 26 日在Netflix上架（網頁截圖）

Netflix 上架

《幽遊白書》動畫將於 6 月 26 日在 Netflix 上架，如果你和筆者一樣，無了期等《全職獵人》後刊，也可以藉此機會邊重溫《幽遊白書》，邊等冨樫執筆的一日。如未看過《幽遊白書》的話，那「暗黑武術大會篇」千萬不要錯過，幽助 vs 戶愚呂（弟）一戰可說是整套作品數一數二精彩。

「暗黑武術大會篇」是《幽遊白書》其中一個高潮（Google 圖片）

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