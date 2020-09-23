高達模型迷你駕駛員組裝賽　達人晒精細手藝細過米粒人仔油到爆靚

MG高達模型手工精細，打開駕駛倉甚至會有尾指甲般小巧的阿寶、馬沙駕駛員人仔，但不少人（包括我）都沒能力為那米粒大的公仔上色，最終跳過不裝，高達駕駛座位都是空空如也、無人駕駛。近日twitter有批模型迷就發起「#コクピットの中の人作る選手権」分享自己製作過的駕駛員人仔！超多高達作品、更有可電動直降韋基利機倉，甚至戰機、坦克、跑車，模型迷必睇！

器用裕福圖片

號外：橫濱1:1可動高達有駕駛倉疑似可載人？

Gundam Factory Yokohama 詳細介紹 (連結)

👌先睇人仔上色簡單3步曲👌

實物比手機看圖片更小隻，不用放大鏡究竟如何上色？（http://gunplakantan.seesaa.net圖片）

👇爆靚！😱高達模型迷你駕駛員人仔作品集👇

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同場加映：剎那「我就是高達！」阿寶「人類總是…」20大Gundam經典名句

《機動戰士高達00》中剎那一句：「我就是高達。」（俺がガンダムだ）可說是近10年最成功的「高達金句」，加上阿寶馬沙向來是「高達金句王」，齊睇20大高達經典對白。

想睇晒20句高達經典對白?（請點擊連結）:「我就是高達!」「人類總是……」20大Gundam經典名句

同場加映：高達系列10大型英靚帥男角公投 阿寶20名不入情何以堪

日本網民投票選出了高達系列10大型男，我們最愛的「寶少」阿寶（阿姆羅 アムロ）竟然20名不入！

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