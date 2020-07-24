對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略｜全支線任務一覽&隱藏支線位置

【對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略】PS4《對馬戰鬼》Ghost of Tsushima有大量支線任務，而完成所有支線任務是白金條件之一，以下為遊戲全支線任務一覽。

遊戲中共有61個支線任務（包括石川師父、政子夫人等主要配角的系列支線任務），完成所有主線、支線任務和7個傳說任務後可獲成就「拔刀相助」。傳說任務的位置及解法已有另文攻略詳述，詳情可見文末連結。

支線任務則只需前往任務NPC的位置對話即可展開；任務NPC的位置除了自行探索地圖發現外，亦可藉由和其他NPC對話獲得情報後得知。但其實不用刻意尋找，因為只要解放一個地區內所有蒙古營地和據點，就會自動將該地區的所有迷霧解開，各支線任務也會自動顯示在地圖上。

玩家不會因主線進度而錯過任何支線，所有支線任務都可以在爆機後的自由探索時間中回收；玩家在結局中所做的選擇亦不影響支線回收。加上大部份支線都會隨著解放地區而自動在地圖中標示，絕大部份支線都不會漏掉，唯獨是兩個支線任務「恐懼的代價」及「已償之債」不會自動標在地圖上，必須要玩家自己前往指定地點才能觸發。因此如果你解完札記中的全部支線仍然未拿到成就，很有可能就是漏掉這兩個任務了。這兩個任務的位置及解法請按圖放大詳細：

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全支線任務列表請按圖放大（按獎勵排列）👇👇👇

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溫馨提示：小心中Bug！！

外國有報告指出遊戲中有低機率「中Bug」而無法觸發支線，導致無法完成成就和白金，而一旦中Bug，除了讀取手動存檔之外或開始新遊戲外就沒有解決方法。筆者個人未有遇上此情況，不過如果很擔心的話，建議多建立手動存檔（存檔欄滿了時就由最舊的開始覆蓋），以及盡量每個任務或支線都一口氣完成，不要在途中再觸發其他支線事件。

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