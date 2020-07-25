對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略｜完全白金指南 各成就達成法解說

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【對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略】PS4《對馬戰鬼》Ghost of Tsushima相信不少玩家都想打到白金獎杯，而本作的白金難度亦不算高，不過也有一些較tricky的位，知道後就更易解完所有成就，以下為對馬戰鬼的白金攻略指南。

本作要打白金的難度不高，一來沒有會錯過的成就（所有東西都可以在爆機之後回收，結局的選擇不影響成就），而且地圖迷霧會在解放所有營地後消除，所有未發現地點都會自動標在地圖上，跟著地圖回收即可。最重要是蒙古珍寶等收集品不需要全部收集，大部份只需要一半即可達成成就；一般來說只要打主線、支線期間勤力點「掃地」已可找到三、四成收集品，最後再花少許功夫回收即可。

全獎杯（成就）一覽👇👇👇解說請見後文

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以下按PSN的獎杯排列解說各成就取得法及注意重點：

傳奇人物（白金） - 就是白金。

風暴將臨
不歸之途
群狼為伴
煽風點火
家族團圓
民族領袖
血脈傳承
垂死餘燼
戰鬼
被放逐的盟友
強弩之末
物哀

以上12個獎杯都是隨主線劇情自動取得。

強悍僧兵（銀） - 完成所有典雄的故事復仇武者（銀） - 完成所有政子的故事不屈射手（銀） - 完成所有石川的故事頑固盜賊（銀） - 完成所有結奈的故事

以上4個成就是分別完成典雄、政子夫人、石川師父及結奈4位主要配角的支線任務系列後獲得，在通關遊戲再去回收亦沒問題。由於另個獎杯「拔刀相助」是要完成所有對馬故事，在解「拔刀相助」的期間就會自然獲得。

說書人（銀） - 完成所有傳說故事

完成全部7個傳說故事，同樣是解「拔刀相助」的期間就會自然獲得。7個傳說任務的位置及解法請見另文攻略：

對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略 全傳說任務解法一覽 取強力技能

拔刀相助（金） - 完成所有對馬故事

完成所有主線、支線及傳說故事後獲得。注意因為有兩個支線任務不會隨著解放地區而自動標在地圖上，因此就算解完地圖上可見的所有任務也未必會跳杯。兩個隱藏支線任務位置和全支線一覽請見另文：

對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略｜全支線任務一覽&隱藏支線位置

鋼鐵之軀（銅） - 完美架招後以反擊打敗20名敵人

目擊者死（銅） - 於一名敵人恐慌逃串時以弓箭將其擊殺
用弓箭射中逃跑的敵人即可（用天斬、怒舞及穿上境井家甲冑殺敵時有一定機會令敵人恐懼逃跑）

成敗一瞬（銅） - 在一場對峙中擊敗最多的敵人
注意必須習得強化對峙連段以及穿上完美強化的境井家甲冑、來一個對峙5連殺才算完成。齊裝後回去嚴原地區找野外的敵人解會比較簡單。

戰鬼上陣（銅） - 成功震懾敵人50次

一山不容二虎（銅） - 成功完成每一場決鬥
勝出所有單挑，包括支線和傳說任務小次郎的六把刀中的決鬥，在解「拔刀相助」期間自然獲得。

一落千里（銀） - 攻擊敵人讓其從高處邊緣墜下，因跌落傷害而死
用疾風架式的旋風踢或躲避技能中的衝撞將敵人推落街致死即可，是由於是隱藏獎杯，早點解比較好。全清營地後再找野外敵人時附近未必有懸崖。

鬼無鬚髮（銅） - 以戰鬼架勢擊殺20名敵人

戰鬼傳奇（銅） - 打造你的傳說，贏得「對馬戰鬼」的稱號天資聰穎（銅） - 習得磐岩、流水、疾風和明月架勢渾身解數（銅） - 獲得所有投擲型戰鬼武器的技能
一直解放營地和支線累積傳說值，直到成為對馬戰鬼即可，途中自然會獲得另外兩個獎杯。

完美風暴（銅） - 完全升級你的刀
平時勤力點收集素材即可。

如有神助（銅） - 在全部6個欄位元中裝備護符

收禮物（銅） - 取得10份禮物

人要衣裝（銅） - 取得30件造型物品
解榮耀之柱、收禮物和支線任務期間會自然達成。

點亮前路（銅） - 重新點亮對馬島所有燈塔

盜賊之窟（銅） - 找到卯麥灣

神明眷佑（銅） - 找到並參拜對馬島所有的神道神社
16個神道神社的位置和跳台謎題解法請見另文（有片）：

對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略｜全神道神社位置及跳台解謎解法

致敬無形者（銅） - 向10座對馬的隱藏神壇鞠躬擦參拜
隱藏成就之一，詳細解法請見另文攻略：

對馬戰鬼攻略 隱藏成就致敬無形者解法 全隱藏神龕位置一覽

失物招領（銅） - 找到一支榮耀之柱並收集其刀具

黑白大師（銅） - 向黑染和白染商人購買一件物品
兩個商人的位置請按圖放大：

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庫柏家族扮裝者（銀） - 裝扮成某個傳奇盜賊
隱藏成就之一，詳細解法請見另文攻略或按圖放大以下圖輯

對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略｜隱藏成就庫柏家族裝扮者解法

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鍛造爐挽歌（銅） - 在好友的墓地前演奏《暴風悲愴》
隱藏成就之一，詳細解法請見另文攻略（劇透注意）：

對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略｜劇透｜隱藏成就鍛造爐輓歌解法

美好時光（銅） - 使用攝影模式提一個場景進行個人化調整
就按右鍵用攝影模式拍張照。

手不釋卷（銅） - 取得20篇記錄知己知彼（銅） - 取得20件蒙古珍寶
一般來說解主線和全支線期間勤力搜刮就可達成，記錄多在農舍、村落和據點，蒙古珍寶則多在蒙古營地。如果沒收齊，可用旅人裝束的引導功能來找（看影片示範），先傳送去引導風指向的村落/蒙古營地，然後用旅人裝束的震動功能來找收集品。越接近收集品時手掣的震動會越強，不過影片中看不出來就是了：

心神合一（銀） - 完成所有溫泉、俳句、稻荷神社和竹場
完成全部18個溫泉、16個斬竹、49個稻荷神社和19個俳句。前3者只要解放所有地區後跟著地圖跑即可，唯獨最後一個俳句因為有一個隱藏了不會自動標在地圖上。全俳句位置請見另文或下面圖輯放大：

對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略｜包括隱藏俳句　全俳句位置一覽

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人民英雄（銅） - 解放嚴原被佔領的12處地區為島而戰（銅） - 解放嚴原被佔領的所有地區大舉殲滅（銅） - 解放豐玉被佔領的8出地區聖地守護者（銅） - 解放豐玉被佔領的所有地區大規模驅逐（銅） - 解放上縣被佔領的7處地區新避風港（銅） - 解放上縣被佔領的所有地區解放眾生（銀） - 解放整座對馬島

解放整個對馬島即可，如果先入手蒙古軍統帥的甲冑會方便很多。入手方法見另文：

對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略　屈機必拎蒙古軍統帥甲胄入手法

👉對馬戰鬼Ghost of Tsushima攻略 全傳說任務解法一覽 取強力技能👈

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