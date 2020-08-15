【手遊快評師】有多少手遊玩家和筆者一樣，不能再接受換湯不換藥，改一改包裝又出來賺課金的「免洗」遊戲。今次集中火力，介紹一隻筆者認為有力問鼎 2020 最佳手機遊戲的作品《守望傳說》，網上眾多刷首抽﹑100次怒抽「艦長」﹑組隊體檢的內容，到底《守望傳說》吸引力在那呢？

【手遊快評師】《香港01》hashTECH科技玩物頻道將每周分享數隻手機遊戲評價，發掘滄海遺珠，或大熱話題作。想知哪隻手機遊戲好玩，或者唔想自己花時間試玩，記得留意啦！ 👾本文按三方面評分：好玩指數﹑容易中毒（上癮程度）﹑值課率（值不值得課金／課金位評價）。 👾每項評分最高為5粒星，評語根據筆者第一身主觀玩後感，不論你是否認同，都歡迎留言討論。

👇👇👇《守望傳說》手遊快評👇👇👇

+ 2

《守望傳說》5大必玩原因

1﹑豐富劇情﹑彩彈

正如以上手遊快評的所講，《守望傳說》令筆者上癮的第一點，就是豐富的劇情和大量隱藏彩蛋。起初筆者以為自己想太多，誰知再玩落去就慢慢發現，遊戲商是有心把一些經典 ACG 內容放在《守望傳說》，這一點的確令不少有資歷的 ACG 迷會心微笑。

👇👇👇《守望傳說》部分隱藏彩蛋分享👇👇👇

+ 10 + 9 + 8

2﹑解謎元素

由於大量「免洗」手遊出現，強調操作和遊戲性的免費手遊逐漸減少，《守望傳說》以單機過關為主線，每關都有設計解謎元素，而且不是一次通關即玩，玩家要回頭再用新獲得的能力重新解謎拎三星過關。到後期關卡，謎題的難度甚至要來回行幾次才諗到，挑戰性極大。

「IQ 200」解謎設計（遊戲截圖）

3﹑戰鬥有成功感

《守望傳說》主打單機過關，網上已有很多玩家分享，單用遊戲內送的角色和資源，就已經可以「爆機」（打完8個世界一般難度）。每隻 Boss 的攻擊都有自己的特色，打到中後期已經不能單靠力量輾過，「避地板」的戰鬥非常考玩家操作，喜愛動作遊戲和 RPG 的玩家應該會愛上。

👇👇👇《守望傳說》免費角色領取方法👇👇👇

+ 20 + 19 + 18

4﹑PVP系統

部分玩家玩手遊，最「中毒」的地方是和其他玩家比較﹑競技，如你是「課長」抽齊 3 星角色和專武，在 PVP 競技埸和玩家對戰（屈機）的樂趣極大。當然，升上較高牌位後就不只是鬥課金，更要求玩家反應快，操作靈活。

PVP 對戰（遊戲截圖）

5﹑畫面設計

筆者對像素遊戲的好感度極高，《守望傳說》角色的美術圖，又能滿足會欣賞角色設計的玩家。同時操作畫面簡單，上手容易，又支援 PS4 和 Xbox 手掣在手遊上遊玩，筆者將會寫多一篇評測，教大家如果連接手掣，以及評測市面上的手機專用手掣與 PS4﹑Xbox 手掣，在《守望傳說》的表現如何，有興趣的玩家敬請留意。

同埸加映上周的推薦遊戲：手遊快評師｜《最強蝸牛》好玩在內容夠創意？上班族必玩衝吧烈子

【手遊快評師】近日去到那都看到《最強蝸牛》的宣傳，控制一隻蝸牛的放置遊戲可以好玩到那個程度？能否超越數年前的《旅行青蛙》呢？看快評前，筆者可以先透露一點，《最強蝸牛》的蝸牛進化系統充滿驚喜，就算對放置遊戲沒太大好感，也會在這方面找到樂趣。另外兩隻遊戲將介紹的是《衝吧烈子》和《Light the Sea》，都是休閒類作品，希望可以幫大家消磨留在家中的無聊時間。

👇👇👇《最強蝸牛》手遊快評👇👇👇

+ 2

想知《衝吧烈子》和《Light the Sea》的手遊快評？即睇：手遊快評師｜《最強蝸牛》好玩在內容夠創意？上班族必玩衝吧烈子