【Heat Project】80﹑90後最大的打機回憶，可能是盛極一時的 online game 狂熱時期，走入網吧都能見到《巨商》﹑《童話》﹑《彩虹冒險》等線上遊戲，而 fps 類型中不得不提的一定是《Heat Project》。近日在 Steam 上發現，有一個香港團隊把《Heat Project》重製，將會放上 Steam 讓玩家免費遊玩，用上 Source 引擎提升畫面外，更把大量回憶重新帶回來。

👇👇👇《Heat Project》9大回憶 8﹑90後玩家還記得被「210」屈的日子嗎？👇👇👇

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《HEAT REBORN》

由香港團隊打造的《Heat Project》重製版《HEAT REBORN》，改用 Source 引擎令遊戲畫面提升回現今較易接受的水平，不過由於是新引擎，舊有的 Bug 就不能再用，同時有防外掛系統，玩家不用擔心穿牆自動瞄頭。如果十多年前，你也有在《Heat Project》中耗過多個通宵和暑假，那這隻在 Steam 上架的免費遊戲，絕對不能錯過。

👇👇👇《HEAT REBORN 火線特戰隊》遊戲畫面 保留《HP》舊系統和埸景👇👇👇

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同埸加映：腦場公然為Switch改機玩老翻$650有交易 買Switch必注意6大陷阱

【Switch 改機】網上流傳只要買一隻俗稱「電子狗」的破解配件，就能令舊版 Switch 玩老翻Game，即非法下載的遊戲，甚至是金手指檔案。《香港01》科技玩物記者於深水埗「腦場」發現，有商戶出售名為「SX OS」晶片，據稱可以破解Switch全部機款，包括大電版和 Lite，然後就可下載老翻遊戲，連改裝收費$650元。

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想知腦埸如何明目張膽賣 Switch 改機，玩家貪平買改機又有什麼後果？即睇：腦場公然為Switch改機玩老翻$650有交易 買Switch必注意6大陷阱