任天堂Nintendo Switch《動森》（集合啦！動物森友會／動物之森／Animal Crossing: New Horizons）夏季免費更新第2彈（Ver 1.4.0）已可下載。煙火大會和夢美固然要玩，但新增的跌倒機制亦都係好多玩家樂見的。

打開《動森》的玩家應該都知遊戲具有隱藏的運氣機制。此機制或多或少會影響玩家搖樹時從樹上跌落幾多錢、跟其他村民的關係發展速度、以及黃蜂被打擾後的襲擊模式等等。夏季免費更新第 2 彈（Ver 1.4.0）就有令玩家變「地獄黑仔王」的新意，跑步時居然會向前仆倒，正宗「仆街」。

更新中有件隱藏的 DIY 設計「圖坦卡門面具」（其實係頭盔多啲），是從未消息上透露過，都幾神秘下，要用特定的方面才能獲得 DIY 方程式。更有趣的是，當玩家戴上「圖坦卡門面具」時，會有特別的動作和效果，是以往的道具都沒有的「全新體驗」。

👇👇👇「圖坦卡門面具」DIY 方程式獲得方法，面具穿戴有趣效果👇👇👇

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戴上這個要足足5粒金先造到、爆矜貴圖坦卡門面具，就會疑似因為太重、看不見前路而不斷跌倒、嚇傻其他村民，睇個反應都幾好笑。直至玩家除下為此。據知《動森》舊作角色都會在某些條件下跌到趴街，用圖坦卡門來做功能回歸諗落算幾邪，因為大家也知道現實中有所謂「圖坦卡門的詛咒」，所以個觀感其實似暴弊。

但更過癮是，Animal Crossing World博客Twitter發現原來攞住個氣球號都會仆低。是因為個氣球太浮把角色扯倒嗎？👇👇👇氣球跑趴街大法👇👇👇

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希望有更多機制令角色受更多苦吧，太優哉悠哉對身體不好的。

資料來源：Animal Crossing World、Kotaku

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Ver 1.4.0除加入一系列的新內容如煙火大會﹑夢美邂逅和圖坦卡門面具等外，對玩家來講最重要的新功能可能是復原儲存資料服務，但事前玩家要自己先進行備份設定。

👇👇👇《動森》儲存備份設定步驟👇👇👇

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