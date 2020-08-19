日本御宅族沉迷文化（Otaku Culture）早就入晒屋，敢認自己是「御宅族」的明星、KOL大有人在，「宅經濟」在百物蕭條下仍然大賺。然而，自己還還自己玩，能接受伴侶是「御宅族」的人，究竟有幾多？

由本田翼主演(圖左)《昨晚過得很愉快吧》講一對因網上打機結識的男女成為戀人（日劇海報圖片）

由本田翼主演(圖左)《昨晚過得很愉快吧》講一對因網上打機結識的男女成為戀人，世上又是否有那麼多「宅民情侶」？🙉日本Yahoo近日刊登了一篇約1500人調查報告，題目是「最不想跟這類御宅族做情侶」，還公開了10大最難頂「宅」種類名次…🙉

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黃之鋒跟周庭都自稱「宅宅地」，但後者近日在日本曝光率大增，有日本網民笑：為何在女神旁邊常有個「芝牛男」（日本最新流行語、用來笑人樣子似宅男），可見很多日本人仍是樣貌先決。難怪Gphone 及周庭不介意還拿來開玩笑。（黃之鋒 FB截圖/網上圖片）

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井上雄彥名作《男兒當入樽》金句「現在放棄的話，比賽就完了。」鼓舞了一整代漫畫迷、籃球迷，但《入樽》30年後的今日，想搵句勵志動漫金句，其實選擇好多：

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周杰倫、尼古拉斯基治、尊尼特普、姚明竟都是動漫收藏家，馬上盤點全球11個動漫玩具明星宅

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