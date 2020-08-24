PS4 Pro 5億台紀念限定版於2018年8月24日發售，當時是為紀念歷代PlayStation全球累計總銷量超過5億而推出。特殊的透藍設計兩年前曾引發搶購潮，如今這部紀念版在二手中古市場的價格能否維持高位？也讓我們回顧下一些極為罕有的PlayStation限量主機，以及它們的「身價」有幾誇張。

PS4素來都因應遊戲大作推出而發售不同配色的限定版，但「PS4 Pro 5億台紀念限定版」連機身骨架結構也異於常機，是罕見的透深藍色。PS標誌是青銅色，具有啞光質感，跟深藍透色匹配，予人奢華感覺。順帶一提，此部特殊型號數量有限，僅限5萬部，金色的長條上刻有序列號。

👇👇👇點圖放大回顧PS4 Pro 5億台紀念限定版有幾靚仔👇👇👇

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不過PS4 Pro 5億台紀念限定版的價位就好唔靚仔了。雖然當年定價HK$3,980，比標準PS4 Pro還便宜，但因為出眾外觀設計和量少而好快炒到上6千多甚至8千元。現在於eBay和香港Carousell 旋轉拍賣上也不難見到近萬甚至過萬炒價：

👇👇👇點圖放大睇PS4 Pro 5億台紀念限定版2019年至今炒價和解說👇👇👇

不過唔講唔知，PS4 Pro 5億台紀念限定版是罕見的PlayStation限定主機之一，卻非最罕見，起碼有6部機排在它前面！

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