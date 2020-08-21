【Switch遊戲北美夏日大減價】因着《集合啦！動物森友會》（動物之森）（あつまれどうぶつの森）及 《健身環大冒險》 （NS RingFit Adventure）熱潮，好多人都買了Nintendo Switch。近日美國eShop進行夏日特價，50多款Games低至半價。

北美eShop「Share the Fun Sale」夏日大特價低至五折，我們先來十多款激減精選如《路易吉洋樓3》（Luigi's Mansion 3）、《茶杯頭》（Cuphead）、《暗黑破壞神3》（Diablo 3）等等！優惠期即日起至8月30日PT 太平洋時間晚上11:59（香港時間8月31日下午2:59）：

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轉北美eShop以特價買Switch games，目前需要購買點數gift card增值（因為非北美信用卡已禁用了）。以下先來簡單教你如何把Nintendo Account轉區，再以card購買遊戲：

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任天堂北美eShop遊戲特價完整一覽

即日起至8月30日PT 太平洋時間晚上11:59（香港時間8月31日下午2:59），任天堂北美eShop有夏日大減價，大量數位版遊戲可享高達半價的折扣。不少都是可以同家人或朋友一齊玩的合家歡Party games：

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此外，同一時段內購買精選獨立遊戲亦最高可獲得40％折扣優惠。包括最新Indie World Showcase中特色遊戲都有優惠：

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英國eShop亦於同一時段推行了「Share the Fun Sale」，更有多達71款遊戲！不膀枚舉了，以下為官方精選重點推薦：

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如果一些心水遊戲在英國eShop才有特價，或者較北美eShop更靚價更抵買，不妨照教學方法轉區買gift card入手吧。

資料來源：Nintendo US、Nintendo UK、Engadget

同場加映：香港Switch eShop夏日大減價

香港Nintendo eShop於2020年8月12日至8月26日期間進行Summer Sale，玩家可以7折的優惠價格在Nintendo eShop和Nintendo Store購買下載版遊戲，雖然今次減價的只有4隻遊戲，但全部平均減過百港元而且都是搶手大熱作品，如此價格實在值得入手。當然，如果嫌不夠喉，日本eShop的減價還未完結：

👇👇👇香港eShop Switch特價遊戲介紹（點圖放大）👇👇👇

👇👇👇點圖看日本eShop Switch 10款抵玩遊戲推介（8月19日結束）👇👇👇

想睇香港、日本eShop完整特價抵玩遊戲清單、睇埋美國Amazon也有遊戲優惠？觀看完整全文：香港Switch eShop夏日大減價 風花雪月$299入手20隻抵買遊戲推介