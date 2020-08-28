【多啦A夢50周年限定店9月銅鑼灣開幕】「人人期望可達到，我的快樂比天高！」轉眼不少人的童年回憶多啦A夢已面世50周年。2012年曾於尖沙咀海港城策劃50個多啦A夢公仔露天展覽的公司AllRightsReserved，將舉辦「多啦A夢漫畫時光周年企劃」，9月一連12日限定店及主題小食外賣店，將帶來一系列產品將幕幕漫畫中的經典場面重現眼前。

「多啦A夢漫畫時光」期間限定店，以多啦A夢最喜愛的漫畫書為主題，一連12日帶來小食外賣店，提供多款以漫畫時光為主題的小食和飲品：

👇👇👇點圖放大睇多啦A夢50周年期間限定店小食外賣👇👇👇

現場亦會舉辦工作坊，最重要當然是發售多啦A夢50周年主題精品。講到珍貴最有收藏價值保值潛力一定是原創限量精品，亞洲首發超限量、38cm高兼手持50周年漫畫書的多啦A夢觸控燈，以及同樣超限量木板原畫：

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期間限定店有多款首次推出的漫畫經典角色毛絨公仔及鎖匙扣，特別獲得日本官方批出首次於日本地區以外展現的漫畫元素：

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可愛的公仔景品以外，亦有實用的主題限定家品系列：

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因應瘟疫，主辦單位安排分階段網上優先預約進場以節約人流，即日起接受登記。另安排亞洲首次網上發售，公眾可於9月4日中午起至指定網購平台訂購精品：

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「多啦A 夢漫畫時光」期間限定店

開放日期： 9 月4 日（星期五）至15 日（星期二）

開放時間： 每日中午12 時至晚上8 時 （首日下午2 時開幕）

地點： 銅鑼灣希慎廣場地下及一樓中庭

資料來源：AllRightsReserved@Facebook、DDT Store

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日本Futabanet對300名20至40歲男女，進行了「預測邊位女星飾演真人版禰豆子」問卷調查，得上結果如下：

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