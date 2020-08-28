《Flight Simulator》這款由 Microsoft 開發的飛行模擬遊戲推出後大受好評，玩家除了大讚當中的細節做得超迫真之外，因為當中有實時的天氣數據，日前竟然衍生了全新的玩法──追風！

颶風蘿拉號稱 160 年來的吹襲美國的最強颶風（圖 NBC）

在過去一星期，美國德州和路易斯安納州被號稱 160 年來的最強颶風蘿拉（Hurricane Laura）吹襲，在當地做成嚴重破壞，然而這場風暴卻引起了《Microsoft Flight Simulator》的玩家注意。

在蘿拉於美國本土肆虐期間，來自世界各地的玩家紛紛將飛機駕至美國上空當「追風族」，他們分享的遊戲畫面美的可以做桌布，從中可以清楚見到颶風的雨雲架構，從高空看下去甚至可以見到風眼。

👇👇👇按圖放大看《Microsoft Flight Simulator》內見到的颶風蘿拉👇👇👇

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今代《Flight Simulator》加強了實時的天氣系統，Microsoft 與瑞士的氣象服務公司 Meteoblue 合作，將世界劃分成 200 萬個 100 英哩平方、再將獲得的數據投放在相關地點模擬出真實天氣狀況；據遊戲製作人所講，《Flight Simulator》更有著極為完善的粒子運算系統，讓空氣流動極趨真實。

有玩家調出《Flight Simulator》內、颶風蘿拉附近的玩家實時位置圖，圖中綠點皆為正在飛行的玩家，可見颶風本身已經成為一個遊戲「景點」（圖 TechnicalDIY@Twitter）

今次的颶風蘿拉帶來破壞的同時也意外地讓《Flight Simulator》得到了一次演示良機，有網民甚至預計，往後所有大型天文現象都會引來類似的「人潮」，變成新種類的線上遊戲活動。

資料來源：Twitter

同場加映：《Flight Simulator》遊香港上空睇美景

《Flight Simulator》讓各位因疫情而被迫留家的玩家有了「飛」的機會，但其實除了去看其他國家的名勝，在高空鳥瞰香港本土也是另一番享受，以下這些地方你又認得幾多？

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