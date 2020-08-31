【Pokemon精靈實可夢渠蓋東京現身】去年初起，日本各地陸續出現「寶可夢人孔蓋」（Pokemon Utility Hole Covers）。這個2018年12月啟動的企劃為「寶可夢當地Acts」一部份，目的是利用Pokemon的人氣來振興日本一些較偏僻市區的觀光旅遊業，亦幫助促進這些農村鄉鎮的經濟，發揚其獨特魅力。東京作為日本首都，政治、經濟、文化核心所在，照計不用寶可夢「人孔蓋」的「加持」，但最近居然也裝上了，還要是以重量級精靈為圖案的全新蓋款！

很多香港人第一次遊日本都係去首都東京。一直都有意見認為東京一極集中的問題嚴重，經濟活動過度集中於東京令日本不同地區發展不平均。而旨在振興各偏僻地區人流、發揚其獨特魅力的「寶可夢人孔蓋」（Pokemon Utility Hole Covers）企劃局部跟手遊Pokemon Go結合成為Pokestops，讓玩家親臨那些地區找尋渠蓋、在遊戲內為渠蓋打卡，藉此帶動當區經濟。

寶可夢人孔蓋本跟旺區無緣，最近竟也登陸東京。對於東京的Pokemon Go精靈訓練員來講實在係好消息！鋪設了一星期多少少，已有不少網民打於留影在Twitter分享了：

👇👇👇點圖放大睇東京「初代御三家」Pokemon寶可夢人孔蓋👇👇👇

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你無睇錯，東京的Pokemon寶可夢人孔蓋6款新蓋的小精靈都算重量級！包括「初代御三家」奇異種子、車厘龜和小火龍還有數隻新手必遇見過的經典小精靈！人孔蓋在Pokemon Go手遊內是Pokestops。Twitter上已經有網民透過Pokemon Go內置的GO Snapshot功能為自己收集到的AR小精靈跟其所屬人孔蓋留影：

👇👇👇點圖放大睇Pokemon Go小精靈跟各自人孔蓋盞鬼可愛合照👇👇👇

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東京好旺，但唔通成個東京都旺？當然不可能，因為東京實在太大了，不少特色地點值得更多人知道。原來今次6款新的寶可夢人孔蓋都是鋪設於位於東京都多摩地方西南部町田市的「芹ヶ谷公園」。此地是一個有森林、草丘、池塘的遊樂場公園，好適合一家大細散步，相信很少港人聽過，也只有町田居民才會經常造訪：

所以這些精靈人孔蓋鋪設於「芹ヶ谷公園」這樣偏僻的休憩勝地，吸引東京都的人流來朝聖都好合理。（ITmedia）

點都好，計埋今次「初代御三家」在內6個新蓋，寶可夢人孔蓋在日本已鋪設第100個了。北海道和東北地區最多人孔蓋，其次是中國／四國地區和九州／沖繩地區。成百個當然不勝枚舉，日本訓練員們即使要千山萬水去朝聖都好爽快。以下是一些近日比較常在Twitter打卡推文見到的。剛剛一個月前，福島才鋪設了當地代表精靈吉利蛋的9款人孔蓋！

👇👇👇點圖放大睇其他地區寶可夢人孔蓋👇👇👇

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資料來源：寶可夢人孔蓋、ITmedia、TimeOut

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