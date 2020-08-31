【動物森友會／動森／動物之森】攻略，北半球 9 月迎來蝴蝶大遷徙，共 7 個品種的蝴蝶將會在下月離開，並新加入了大樺斑碟。說到蝴蝶遷徙，大樺斑碟的遷徙過程極誇張震撼，早前 BBC 就拍攝到高達 5 億隻大樺斑碟遷徙的畫面，如果可以還原在《動森》的話，可能會嚇怕很多密集恐懼症玩家。

👇👇👇《動森》9 月昆蟲圖鑑（北半球）／全 51 種，9 種為 9 月新加入品種，依賣出價高至低排序👇👇👇

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蝴蝶大遷徙

《動森》9 月北半球開始轉涼，將會有多個品種的蝴蝶離開，同時首次加入大樺斑碟（帝王斑蝶／君主斑蝶），大樺斑碟有趣的地方是會每年進行遷徙，是少數橫越大西洋﻿遷徙的蝴蝶。BBC 曾拍攝到 5 億隻大樺斑碟遷徙，牠們會在途中覓食和繁殖，更需要經過五代才能完成整過遷徙過程。大樺斑碟遷徙是大自然的奇蹟之一，數量如此龐大的蝴蝶飛舞或聚集，光是幻想都頭皮發麻。

👇👇👇18 種將在 10 月於北半球消失的昆蟲👇👇👇

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同場加映：【動物森友會／動森】攻略｜9月魚類圖鑑及物價 最後釣鯊魚機會

【動物森友會／動森／動物之森】攻略，北半球 9 月新增的魚類總共有 8 種，其中 4 種是首次出現，包括只會在 9 月現出的鮭魚和帝王鮭，玩家今個月錯過了的話就要等一年才有機會再釣到。除兩種三文魚外，一系列的鯊魚類也將在 9 月後離開，靠釣鯊魚賺鈴錢的玩家也要把握最後機會。

👇👇👇《動森》9 月魚類圖鑑（北半球）／全 63 種，8 種為 9 月新加入品種，依賣出價高至低排序👇👇👇

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想知餘下 33 種 9 月魚類圖鑑？即睇：【動物森友會／動森】攻略｜9月魚類圖鑑及物價 最後釣鯊魚機會