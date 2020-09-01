動物森友會／動森｜9月秋季更新堅果系列DIY　松果﹑橡栗取得方法

【動物森友會／動森／動物森友會】9月北半球再一次轉季，進入秋天後第一波的更新，就是加入秋季限定 DIY。由 9 月 1 日到 12 月 10 日，玩家將可以在島上收集松果和橡栗，製作秋意濃郁的 9 款堅果系列 DIY，材料要在哪收集，DIY 又怎樣取得？馬上話你知。

👇👇👇秋季堅果系列 DIY 一共 9 款現可製作（樹果拱門和大樹果樹要 11 月才夠材料製作）👇👇👇

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堅果系列 DIY﹑松果﹑橡栗取得方法

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在 9 月 1 日到 12 月 10 日期間，玩家只要搖樹就可以得到堅果，分別是松果（搖針葉樹取得），以及橡栗（搖闊葉樹取得），兩種堅果都是用來製作秋季 DIY 的材料。堅果系列DIY 即是在和復活節活動的方式一樣，玩家要射氣球，在禮物中獲得。

今次有 6 款 DIY 可以改造，落葉炊火改造後會加上棉花糖，非常有趣（遊戲截圖）

全套秋季限定 DIY 預告

秋季活動足足兩個月有多，又怎會只得堅果系列 DIY 呢。《動森》將會在 11 月加入蘑菇和楓葉系列 DIY，蘑菇材料每日更只會長出 5 顆，到時再和大家分享兩個系列的 DIY 。而早前已公布的萬聖節活動，估計將會在 10 月 1 日開始進行，大家這個月就專心製作堅果系列 DIY，靜候下個活動會帶來什麼驚喜吧。

同埸加映：【動物森友會／動森】攻略｜9月魚類圖鑑及物價 最後釣鯊魚機會

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