《英雄聯盟LoL》13歲少年登上菁英！8歲就跟哥哥玩會以職業為目標

我們常說《英雄聯盟》積分金銀銅鐵為一家，能打上鑽石就相當了不起，高端玩家們更是以成為菁英、進攻職業為目標努力著。近期一名美服菁英在國外論壇Reddit引起玩家熱烈的討論，原因是：他竟然只有 13 歲！

年僅 13 歲的 Johnson （遊戲ID：Gryffinn）是一名越裔美國人，自 8 歲開始就跟著哥哥一起打《英雄聯盟》，玩著玩著就玩出興趣來。在 S5 賽季結算時為銀牌 5，到了 S8 就已經成為了一名鑽石玩家，這時的他才 11 歲。Johnson 擅長打野，但他表示自己五路都能玩，只要是符合當前Meta的英雄，他都會願意嘗試看看，就這樣經過兩年的鍛鍊，在 S10 爬上了菁英階級。

他在Reddit論壇開了 AMA （Ask Me Anything）讓玩家自由提問，有人詢問他在遊戲中遇到玩家使用負面言語騷擾時是如何調適的，Johnson 則展現了超齡的成熟態度，認為動怒發火對勝利並沒有幫助，自己會根據當下的心情決定要不要「靜音」那個人，如果可以就盡量保持積極樂觀的態度來面對，但要是情緒上來，最好還是 /mute all（全頻靜音）吧！

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最後，有許多玩家相當好奇 Johnson 是否有意願朝職業發展，他認為自己雖然以成為 LCS 選手為目標，但畢竟現在還只是個初中生，上了高中以後可能會面臨更多的課業壓力，所以一切都還是未知數。但是為了成為更有競爭力的玩家，他仍然會投入大量時間來練習，讓自己變得更加強大。

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