《ZELDA無雙 災厄啟示錄》公開！《BotW》續作未出11月前傳先頂癮

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任天堂宣布，預定於 2020 年 11 月 20 日起，在 Nintendo Switch 主機上推出旗下人氣作《薩爾達傳說》（The Legend of Zelda）系列最新作《ZELDA無雙 災厄啟示錄》（ゼルダ無双 災厄の黙示録）與玩家們見面。

《薩爾達無雙》為日本任天堂與光榮特庫摩共同合作，於 2017 年推出，將光榮特庫摩人氣動作戰略遊戲《無雙》系列爽快一騎當千動作玩法，與任天堂《薩爾達傳說》系列世界觀相結合推出的動作 RPG 遊戲。

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至於本作，則是由日本光榮特庫摩所打造，繼承官方之前所推出的《薩爾達傳說 曠野之息》（Breath of the Wild）世界觀，並結合《無雙》系列玩法全新推出的系列最新作。

在這次遊戲中，將會以「大災厄」發生前 100 年前的海拉爾世界。

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【本文獲「gamebase」授權轉載，繼續閱讀原文按此。】

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