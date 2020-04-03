【動物之森/動物森友會】神人花四日製作重現Zelda海拉爾世界

由任天堂所推出的《集合啦！動物森友會》，自推出以來，就因為豐富的線上多人社群，以及可以讓玩家們來自由經營設計島嶼等功能而受到許多玩家們喜愛。如今，又有高手級玩家將自己的島嶼改建成《薩爾達傳說 眾神的三角神力》的海拉爾世界模樣，讓人不禁稱讚玩家驚人的創意發想！

這次將海拉爾世界重現在自己島嶼上的，是海外「Reddit」的用戶「VaynMaanen」。他花費四天的時間來不斷進行改造，試圖將《薩爾達傳說 眾神的三角神力》的海拉爾世界重現在自己島嶼上。在《眾神的三角神力》的海拉爾世界裡，存在著各式各樣的區域，例如位在地圖左下方的沙漠神殿，乃至上方的卡卡利科村子與迷途森林、幸福之泉與死亡火山等等，他不但紛紛一一重現，還用博物館來代替《薩爾達傳說》裡的海拉爾城，讓人忍不住為他的島嶼設計感到讚嘆。

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而「VaynMaanen」也表示，雖然自己花了四天完成島嶼建設重現海拉爾世界模樣，但過程中也遭遇了很多困難。首先，為了重現理想的海拉爾世界，VaynMaanen 花了許多時間在一開始的島嶼地圖選擇上不斷重來，在選好島嶼後，也不斷針對島上該怎麼規劃建造不斷設計，最後他將無法移動的介紹所拿來做成東之神殿，至於博物館，則是放在正中間拿來當成海拉爾城的替代。

附帶一提，VaynMaanen 除了花費苦心將自己的島嶼建造城海拉爾世界的模樣，在島嶼的名稱等各方面也花費不少心思設計。例如島嶼名稱「Forsena」，就是以他自己個人喜歡的遊戲《幻想大陸戰記》的英文名稱《Brigandine：The Legend of Forsena》中的大陸名稱「Forsena」來取名。

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除此之外，為了符合海拉爾世界的特色，VaynMaanen 還特地針對自己的角色服裝外觀進行設計，讓自己的角色看來有如《薩爾達傳說》林克一樣；而在旗子設計方面，VaynMaanen 則是採用《Final Fantasy XI》的「Bastokan Military」巴斯杜克共和國的設計，整座島嶼除了海拉爾世界重現外，隨處可見他的個人喜好設計。

而透過這次 VaynMaanen 的巧思設計，不但讓人佩服玩家的創意發想，也讓人期待在未來是否還會有其他玩家活用遊戲內的島嶼地形變更設計功能，去規劃設計出其他更具創意的島嶼模樣。各位島主們，也可以來好好發揮自己創意，讓自己的島嶼更具個人特色！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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