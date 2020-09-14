經過多年發展，電子遊戲不論難度還是種類都十分多元化，既有輕鬆易玩的合家歡遊戲、也有一般人連爆機都會有困難的超硬遊戲。外國就有遊戲媒選出當代15隻「最難玩」遊戲，你又有玩過、打爆過幾多隻呢？

外國遊戲媒體IGN曾有一份報導選出15隻當代「最難玩」的遊戲，由於是「當代」（Contemporary）之選，所以像魔界村這些出了名超難玩的舊時名作就沒有提及了。而15隻遊戲中不乏知名度高的人氣大作，你又有玩過 / 爆過幾多隻呢？又有沒有一些你覺得很難玩但又沒被選上的近代作品呢？

👇👇👇按圖放大外媒選出當代難玩15隻遊戲👇👇👇

+ 18 + 18 + 18

玩遊戲遇上困難時可多參看科技玩物頻道攻略👇👇👇

【Sekiro 隻狼 攻略專頁】道具入手、隱藏結局、BOSS戰鬥心得

【Monster Hunter World／MHW Iceborne 攻略專頁】獵人必讀心得

順便數數幾種編輯覺得最難玩（非當代）遊戲👇👇👇

同場加映：日本13萬人票選動漫金曲100強

日本朝日電視台早前播出特備節目「動漫歌曲總選舉」（アニソン総選挙），總共有超過13萬人投票，選出100首日本動漫金曲，其中當然少不了各首膾炙人口、即使在香港亦是人氣高企的歌曲。以下為首20名：

+ 14 + 14 + 14

完整內容請見全文：日本13萬人票選動漫金曲100強 多首經典沒上榜？附編輯私心推薦