藝人林曉峰（阿Lo）和康子妮結婚18年，近日傳出二人早在上星期簽紙離婚，而第三者就是歌手黃翊。林曉峰表示：「你已經付出所有 以後為自己理想努力向前。」更加刪走Instagram上過去二人的合照。情侶分手怕觸景傷情，想將Facebook、Instagram的甜蜜回憶刪除，如果還要逐張相片delete，豈不是痛上加痛？到底有哪2招絕技可以快速刪除照片，避開親友是非？

林曉峰（阿Lo）與康子妮的兩子，現年17歲及15歲（ahlo@instagram）

49歲林曉峰與43歲康子妮拍拖1年就結婚，育有兩子，不時分享一家四口的合照！有指上年初，二人就有感情問題，不過依然合拍ViuTV真人騷《愛我嗎？愛你媽！》在幕前表現恩愛！二人突然婚變，外界都有傳是歌手黃翊介入，難怪會刪除前妻舊照吧！

林曉峰：「我同你冇仇冇恨就好，何須理會他人指指點點。」（ahlo@instagram）

林曉峰面對婚姻破裂，大方分享感言：「大家一直真心為這個家庭付出，正如之前我所有訪問所講，我希望結婚、生小朋友、成立自己的家庭，是康子妮幫我完成我的夢想，是她成全了我。」只是想不到，他都一下子刪去所有在社交平台跟康子妮的合照。除了林曉峰之外，尚有其他藝人情侶在分手之後，都有刪除合照，希望斬去情絲！

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情侶之間過去有太多的回憶痕跡，留在Facebook、Instagram上，分手後要不要刪除照片，的確是沉重的抉擇！假設不忍心的話，不想刪除已發佈的相片或影片，還可以典藏帖子，令照片隱藏不讓粉絲和其他 Instagram 用戶看見。不過有些人依然希望，刪除Facebook、Instagram上所有昔日相戀合照，斬斷情絲！

試想想，分手後還要一張一張的刪除合照，簡直是增加失戀的痛！其實有2招絕技，可以快速將IG、Facebook的照片一下子刪除，更加可以重新管理帳戶，整理追蹤者，審視與前度的共同朋友，保持距離！其實刪去舊照，放下過去，都是面對將來的好做法！

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