【iTunes備份iPhone教學】早前提及以 iCloud 作為iPhone備份非常方便，不過仍有iCould網絡空間限制，將整部iPhone完全備份，最理想就是使用傳統方式：iTunes備份。

Mac用家或許未發現，macOS Catalina開始包括音樂、影片、Podcast 和有聲書都分別放在Apple Music、Apple TV 、Podcast及 Book專用app中，那傳統的iTunes呢？原來的iPhone / iPad 備份功能已經融入macOS的系統Finder中，換言之只要開啟Mac電腦就能接駁iPhone後備份資料，或開啟無線WiFi自動備份。

從macOS Catalina起，iTunes已經轉化成Apple Music、Apple TV聽歌睇片，備份或啟動iPhone責任落在Finder身上。 【Apple圖片】

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iCloud 懶人備份法

以iCloud作為備份非常簡單，只要3個步驟便可開啟，iPhone中的哪些功能可以備份？如何在新iPhone上重用舊iPhone設定？如何用盡5GB空間？

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