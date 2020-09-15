Switch Joy-Con令任天堂最強法務部神話破滅　6宗經典官司案回顧

【任天堂最強法務部】任天堂的法律部門向來有「最強法務部」的暱稱，不單因為任天堂對於打官司絕不手軟，而且一直以來幾乎都是長勝不敗。不過再鋒利嘅刀都有生鏽嘅一日，即使是任天堂法務部亦不可能永不敗陣，最近任天堂就在外國輸了一單小官司，看看是誰打破了任天堂的不敗神話吧！

打倒了任天法務部的是英國網民「crownshots」，他在約18個月前購入Switch主機，卻飽受joy-con的「慣性飄移」問題困擾，多次送修亦無補於事。而事主亦在reddit發文分享這次經歷。

👇👇👇按圖放大事件詳細經過👇👇👇

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Joy-con「慣性飄移」一例：

Joy-con素來都有「慣性飄移」問題，相信很多機主都飽受其害；若自己的joy-con出現問題，除了拿去維修之外，亦不妨試試以下自救方法：

Switch Joy Con無故飄移?編輯實測兩招解決失靈問題 免維修低成本

👇👇👇順便回顧任天堂法務部戰績👇👇👇

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同場加映：日本13萬人票選動漫金曲100強

日本朝日電視台早前播出特備節目「動漫歌曲總選舉」（アニソン総選挙），總共有超過13萬人投票，選出100首日本動漫金曲，其中當然少不了各首膾炙人口、即使在香港亦是人氣高企的歌曲。以下為首20名：

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完整內容請見全文：日本13萬人票選動漫金曲100強 多首經典沒上榜？附編輯私心推薦