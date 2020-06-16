PS5預計於年底輕易稱霸　Switch推出僅三年銷量已超越XBOX One

Sony及微軟都分別將在今年底推出新一代遊戲主機PlayStation 5（PS5）與Xbox Series X，目前已有不少市場活動暖身獲取玩家目光。市調機構Ampere Analysis針對PlayStation 5與Xbox Series X的銷量預測，估計今年底首波銷售將有460萬台與330萬台銷售數量，至2024年則會將累積至6,600萬台與3,700萬台的差距。

即使微軟強調Xbox Series X性能表現，並有許多大IP遊戲內容合作，市場仍認為Sony推出的PlayStation 5會有更高銷量，此外Sony目前計畫推出無光碟機版的PlayStation 5，希望藉此增加更多遊戲主機銷量，同時滿足市場逐漸普及的數位下載遊戲及串流遊戲使用模式。

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此外，Ampere Analysis的數據也顯示，任天堂於2017年3月推出的新款遊戲主機Nintendo Switch系列，因為屢屢推出任天堂Labo、運動環（Ringfit）等不同玩法而持續熱賣，僅3年的時間其累積銷售數量已超越自2013年底推出的微軟Xbox One，甚至還小小勝出約400萬台規模（編按：微軟Xbox One迄今銷量4,900萬台）。

不過，相比與微軟Xbox One在相同時間點推出的Sony PlayStation 4，則在過去6年多以來累積銷售超過1億800萬台，成為目前銷量最多的遊戲主機。

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任天堂陸續推出Nintendo Switch及後期增加電池續航時間的更新款Nintendo Switch與Nintendo Switch Lite等三種主機版本，在短短4年時間內累積銷售超過5,300萬台；而微軟則有Xbox One、Xbox One S、Xbox One X與Xbox One S全數位版等版本，銷售超過6年的Xbox One系列機種目前累積銷售則大約是4,900萬台。

雖然任天堂日前已經確定今年不會推出硬體更新設計的Nintendo Switch，但有可能會在明年公布硬體升級版本，預期對應更高畫質表現，支援更沉浸式遊玩體驗，藉此與微軟與Sony推出新款主機抗衡。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】