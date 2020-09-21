PS5︱期望落空！SONY證實PS5不支援PS3、PS2、PS1遊戲　僅兼容PS4

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

近期SIE索尼互動娛樂執行長Jim Ryan在接受訪問時表示，PS5將能兼容99％的PS4遊戲，但令不少玩家好奇的是，那PS3以下的舊世代遊戲呢？

相關文章：PS5推出但PS4仲可以再戰四年！？SONY保證PS5可兼容99%的PS4遊戲

早前Sony雖然證實 PS5 主機將導入向下相容功能，但細節卻從來避而不答。不過近日在日本Fami通雜誌訪談中，Jim Ryan證實，PS5並無法遊玩PS3、PS2 或 PS1的遊戲。

相關圖輯：PS5 vs Xbox Series X／S　5大重點比較👇👇👇

+5
+5
+5

Fami通雜誌問道，他們對於PS5能夠兼容99％的PS4感到相當驚訝，那PS3、PS2與PS1呢？Jim Ryan這麼回答：「PS4擁有一億的玩家，我們認為他們仍希望在 PS5 主機上可以玩到 PS4 的遊戲，所以我們才決定向下相容PS4遊戲。在研發的同時，也得著重在高速 SSD 以及全新 DualSense 控制器的體驗上。所以很不幸地，我們無法辦法達到全面向下相容。」

相關圖輯：27款確定跟機首發PS5遊戲名單👇👇

+22
+22
+22

先前就曾傳出Sony申請的專利暗示著PS3、PS2與PS1的遊戲能夠經由雲端模擬的方式在新的主機上遊玩，以此方式便不需要為了相下相容功能動到硬體上。當然，這僅是推特，官方也未證實。以目前來說，能夠在PS4上玩到舊世代遊戲的方式是透過「PS NOW」，一種雲端串流的方式，可以將遊戲下載到PS4上離線遊玩，可以遊玩部分PS3與PS2（基於PS4移植版）的遊戲，但目前沒有PS1的遊戲。不過Sony證實，PS5依然可以使用PS NOW服務。可惜此服務僅在部分地區提供，香港、台灣目前不在此列。

相關圖輯：【PS5 新發布會】PS5價錢及發售日正式公布　機背露面壓軸出 GOW

+5
+5
+5
Switch Pro被開發商確認將支援4K？2021年與PS5、XBOX三方大戰
PS5推出在即回顧25大PS4遊戲排名　對馬戰鬼上榜、第二名勁爭議
PS5內地炒至8000人民幣　微博網民兩個原因拒買國行：不做烈士
PS5一出全球瘋炒　日本Amazon炒至30萬日圓成交　ebay一樣炒到癲
PS5預購不到別失望　6大經典遊戲機首批次易出故障　Sony案底累累
PS5︱哈利波特《Hogwarts Legacy》登場　自由探索19世紀魔法世界
《生化危機8／RE VILLAGE》第二波PV公開　7代主角克里斯被打倒？
PS5發布會｜Spiderman黑人蜘蛛俠Gameplay畫面水準高　另有PS4版
PS5發布會｜惡魔靈魂Demon's Souls重製Gameplay公開　網民大好評
PS5發布會｜獨佔Final Fantasy XVI吉田直樹操刀回歸王道劍與魔法
PS5發布會｜PS5 PS Plus送18款大作　包括GOW/MHW/FF15/P5/BIO7

延伸閱讀：

Steam壓倒性好評《Hades》銷量破百萬，官方感謝70萬搶先體驗玩家

台北大空襲團隊推桌遊新作《人生》 與「消極男子」一起打造屬於自己的人生

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。