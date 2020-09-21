PS5︱期望落空！SONY證實PS5不支援PS3、PS2、PS1遊戲　僅兼容PS4

近期SIE索尼互動娛樂執行長Jim Ryan在接受訪問時表示，PS5將能兼容99％的PS4遊戲，但令不少玩家好奇的是，那PS3以下的舊世代遊戲呢？

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早前Sony雖然證實 PS5 主機將導入向下相容功能，但細節卻從來避而不答。不過近日在日本Fami通雜誌訪談中，Jim Ryan證實，PS5並無法遊玩PS3、PS2 或 PS1的遊戲。

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Fami通雜誌問道，他們對於PS5能夠兼容99％的PS4感到相當驚訝，那PS3、PS2與PS1呢？Jim Ryan這麼回答：「PS4擁有一億的玩家，我們認為他們仍希望在 PS5 主機上可以玩到 PS4 的遊戲，所以我們才決定向下相容PS4遊戲。在研發的同時，也得著重在高速 SSD 以及全新 DualSense 控制器的體驗上。所以很不幸地，我們無法辦法達到全面向下相容。」

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先前就曾傳出Sony申請的專利暗示著PS3、PS2與PS1的遊戲能夠經由雲端模擬的方式在新的主機上遊玩，以此方式便不需要為了相下相容功能動到硬體上。當然，這僅是推特，官方也未證實。以目前來說，能夠在PS4上玩到舊世代遊戲的方式是透過「PS NOW」，一種雲端串流的方式，可以將遊戲下載到PS4上離線遊玩，可以遊玩部分PS3與PS2（基於PS4移植版）的遊戲，但目前沒有PS1的遊戲。不過Sony證實，PS5依然可以使用PS NOW服務。可惜此服務僅在部分地區提供，香港、台灣目前不在此列。

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