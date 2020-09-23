【Cyberpunk 2077電馭叛客】遊戲雖然延期，不過周邊產品卻沒有停下來。PureArts 近日推出1:4的銀手強尼 Johnny Silverhand（奇洛李維斯 Keanu Reeves飾）模型，超精細而且限量2077個，無論質素及價錢都是令人「Breathtaking」！

一向出品高質素角色模型的PureArts推出這座1:4 Scale銀手強尼，無論是機械臂、服裝紋理、人臉五官以至鬚根等造功都是極仔細；單手拿煙再拿結他的奇洛李維斯姿勢更是無與倫比。模型座台還是一個13.3吋HD LCD大螢幕，連雙喇叭會播放遊戲主題Soundtrack及Samurai的Screensavers。

👇👇 點擊圖片看，電馭叛客 2077 1:4 銀手強尼(奇洛李維斯)精細位👇👇

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此精美模型更分有沒有結他的普通版及有結他的豪華版，價錢亦不便宜分別是USD$849及USD$899，換算港幣接近$7000。加上兩個款式限量2077台，有錢又有信仰的不妨買座珍藏。

$7000 帶奇洛李維斯回家（PureArts）

除了此精美模式之外，《Cyberpunk 2077》早前亦瀕有新消息，推出第三集的NightCity Wire提供了遊戲內夜城架構及各大幫派的情報，更公布了PC版的硬件規格最低配備及建議配備。另外前日亦公布大量遊戲截圖，包括首次展示繁體中文版的遊戲圖片，可以看到遊戲選的中文字型及大小應該頗舒適的。

Cyberpunk 2077 PC 版硬件需求 （直播截圖）

👇👇Cyberpunk 2077 新發布遊戲截圖繁體中文字幕👇👇

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